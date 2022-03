Detenen 11 persones durant el Carnaval de Sitges

Detingudes 11 persones al Carnaval de Sitges /@EP





Els Mossos d'Esquadra han detingut 11 persones i n'han denunciat 73 més per conduir presumptament begudes o drogades durant el dispositiu de seguretat activat pel Carnaval de Sitges (Barcelona) des de dissabte a la nit.





Segons un comunicat del cos aquest dimecres, la celebració "s'ha desenvolupat en un ambient festiu i amb incidències poc remarcables".





Per primera vegada, el dispositiu de seguretat ha comptat amb la participació de diverses unitats dels Mossos com la Unitat Marítima dels Mossos d'Esquadra (Umar), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), la Brigada Mòbil (Brimo), la Unitat de Drons (Udron) i la Unitat Canina.





També hi han participat efectius de la Policia Local de Sitges, del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), Bombers de la Generalitat, Creu Roja, Renfe, Protecció Civil i serveis de seguretat privada.





Els detinguts ho han estat per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, per furt o robatori amb violència de mòbils i, en un cas, també d'un vehicle, a més de per requeriments pendents i per presumptament trencar l'ordre judicial d'accés al metro i al tren.





També s'han fet 742 proves d'alcoholèmia i drogues, de les quals 60 han donat positiu per alcoholèmia --sis de les quals van ser motius penals, és a dir, amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior als 0,60 mg/l-- i 13 per drogues.





A més a més, un helicòpter dels Mossos ha sobrevolat les urbanitzacions i nuclis aïllats amb la finalitat de prevenir robatoris a domicilis.