Una atmosfera subtil, un èxit de l'art

Quan era estudiant de Matemàtiques, de tant en tant acompanyava un amic del col·legi a les classes de Biologia; ambdues curses es cursaven al mateix edifici de la plaça de la Universitat, a Barcelona. Així vaig arribar a escoltar el gran Ramon Margalef, el primer catedràtic d'Ecologia que hi va haver a Espanya. Un savi humil i ple de cortesia cap als alumnes. Poc vaig entendre al parell de classes a què vaig assistir, però em vaig atrevir a acostar-me a la seva manera de fer i de dir. Passats els anys, segueixo amb l'afició d'aproximar-me a àmbits que no em són propers, però que en saber-los valuosos m'estimulen a aprendre i integrar, en la mesura que em sigui possible, coneixements o idees. Travessar fronteres d'especialitat, sense ànim de lucre ni de prestigi, em satisfà.





Llibre de text /@Pixabay





Amb aquest impuls, llegeixo Piero della Francesca (Elba), de Roberto Longhi; marit de 'Lucia Lopresti', pseudònim de la reconeguda escriptora Anna Banti, amb qui va fundar la revista Paragone ('Comparació'), que avui se segueix editant. Importantíssim crític d'art italià, el professor Longhi va viure entre el 1890 i el 1970, era del Piemont i es va doctorar amb una tesi sobre Caravaggio.





Val a dir que el 'Piero' de Longhi, una monografia mítica i brillant que s'acaba de traduir a l'espanyol per primera vegada, va ser escrit el 1927. En un esplèndid pròleg, el galerista Artur Ramon explica que el 12 d'octubre de 1492 , el dia en què Colom va arribar al que es diria Amèrica, va morir Piero della Francesca, el nom del qual era Piero de Benedetto dei Francesc. Va ser un pintor del segle XV, el Quattrocento , un bon coneixedor de la geometria, de l'àlgebra i del càlcul i va donar pas al Renaixement. A les seves obres destaca la disposició de personatges a l'espai i que obrís “l'horitzó fins a l'infinit en una atmosfera subtil”.





La lectura d'aquest text estimula la comprensió de l'art , donant-li la seva importància adequada, en realçar-ne el valor s'incrementa la capacitat de fer visible allò invisible quan es contempla allò que ens envolta. S'obre un finestral que permet descobrir la tècnica i els secrets de l'art. Se'ns ofereix una perspectiva amb què arribar a captar la bellesa que puguin guardar les relacions mètriques.





Longhi ens remet a les propietats més altes de l'estil de Piero. Així, la seva taula 'San Jerónimo amb un devot' és mostrada com un mirall vague que manca de centralitat dogmàtica, i el centre matemàtic del qual “es veu ocupat per l'aparició llunyana de la ciutat tapada pels homes; i per tot arreu, des del tronc tallat en primer pla fins a l'arbre de darrere del devot, passant per les vibrants zones de les muntanyes i del cel, és un lliure submergir-se a l'espai de persones i de coses”. D'aquesta manera, l'home queda fora del condicionament d'haver de ser mesura de l'univers i, per tant, pot penetrar millor en les circumstàncies.





Per què Piero escull representar uns passatges i en descarta d'altres? Quin paper juguen els mínims detalls pictòrics i l'amistat dels colors ? Longhi busca les empremtes gairebé esborrades d'una via seguida en les diferents particularitats, indaga i planteja tot això de forma harmoniosa. I evidencia una idea de Piero diferent de les dels antics clàssics: en la seva elecció de contrastos, desplega un esperit d'observació més atent, que afecta també la forma.







Davant d'un dels seus quadres es pregunta el crític italià com es pot fer abstracció de l'apaivagament dels sentiments, que es desprèn d'una profunditat pintada amb una mesura sòlida “en aquest espectacle paisatgístic circumdant, i en el Crist mateix”.





L'art nou de la perspectiva va ser un misteri en què també es va iniciar el magistral Fra Angélico, autor del màgic retaule L'Anunciació que es conserva al Museu del Prado.





S'anomena ècfrasi una descripció precisa i detallada d'una obra artística, i amb la qual es pot assolir una obra d'art dins d'una altra. Potser en això consistia la proposta de Bernard Berenson: “Mirar una vegada i una altra fins a trobar-nos vivint dins del quadre i identificar-nos-hi per un breu instant”.