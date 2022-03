Una exposició més gran a vegetació s'associa amb nivells més baixos d'estrès oxidatiu en nens

Una nena envoltada de natura /@Pixabay

Un estudi liderat per l' Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, ha descobert que una exposició més gran a vegetació es relaciona amb nivells menors d'estrès oxidatiu i que aquesta associació es pot veure independentment de l'activitat física que duen a terme les nenes i els nens.

L'estrès oxidatiu ens fa envellir o emmalaltir. Fins ara, no s'havien estudiat els efectes directes de viure o estudiar a prop d'espais verds en els processos biològics. Fer-ho és molt important per conèixer el paper que pot tenir l'exposició a vegetació a les malalties respiratòries o al·lèrgiques.