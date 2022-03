Endesa premia un projecte de bota ergonòmica per esquiar al certamen '+50 Emprende' /@EP







Un projecte de bota ergonòmica per esquiar dissenyat per Sergi Garcia-Alsina ha guanyat al certamen '+50 Emprende' que lideren la Fundació Endesa i la Fundació més humà, segons un comunicat de la companyia elèctrica aquest dimecres.





Garcia-Alsina té la pantent europea amb el pare d'un mecanisme que millora la comoditat de la bota d'esquí, que aporta rigidesa a través d'una exoestructura que no actua per compressió.





Aquests guardons destaquen projectes empresarials de persones de més de 50 anys i els guanyadors obtenen 10.000 euros, els segons, 5.000 euros, i els tercers, 3.000 euros.





A més, obtenen places fixes als espais de coworking de Loom, serveis d'assessorament legal en protecció a la innovació i formació per consolidar els plans de negoci, tot això valorat en 12.000 euros.





El segon premi va ser per a la investigadora del Csic Luis María Botella per una 'spin-off' per ajudar a l'assistència de pacients amb malalties rares, i el tercer premi per a Patrick de la Cova, que distribueix productes gastronòmics i agroalimentaris elaborats per petites empreses .