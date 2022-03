Una nova plataforma amb intel·ligència artificial permetrà monitoritzar la mobilitat de les persones i el risc de caigudes

El Mobile World Congress mostra aquesta setmana a Barcelona una plataforma digital desenvolupada per la companyia Ephion Health que permetrà monitoritzar, mitjançant intel·ligència artificial, l'estat funcional dels pacients en termes de mobilitat , amb diverses aplicacions, com l'avaluació del risc de caiguda de persones edat avançada amb signes de fragilitat.





En aquesta línia, l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona i la companyia Ephion Health, creada pel centre tecnològic Eurecat, l'Hospital Sant Joan de Déu i el Collider, el programa d'innovació de Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), han posat les bases per al desenvolupament d'un projecte pilot orientat a la identificació del risc de caigudes de persones grans.





Per això, “es podrà integrar la tecnologia desenvolupada per Ephion Health juntament amb Eurecat, aplicada actualment a malalties neuromusculars, per mesurar amb precisió l'afectació al patró del moviment de persones amb signes de fragilitat funcional i la seva correlació amb el risc de caiguda”, afirma el director de Digital Health d'Eurecat, Felip Miralles.





“El repte és desenvolupar una eina que faciliti la tasca dels professionals de la salut, afavorint la seva implantació als centres, alhora que tingui una aplicabilitat per a un nombre elevat de pacients. I no parlem només de l'eina en si sinó de les accions preventives aplicades a causa de la detecció del risc de caigudes, que haurien de tenir un impacte directe en resultats de salut i qualitat de vida de la població amb fragilitat funcional”, explica Dani Regaña, director de Projectes i Millora Contínua de l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.





Per a l'ús de la plataforma en casos de persones grans, cal tenir en compte “l'adaptació del sistema per poder realitzar un monitoratge en remot dels pacients, per la seva condició de fragilitat i la dificultat que implica que assisteixin de forma freqüent als centres assistencials i desenvolupar diversos mòduls que guiïn l'usuari o el cuidador per dur a terme la prova”, explica la investigadora d'Eurecat i CTO (Chief Technology Officer) d'Ephion Health, Mireia Claramunt. També cal la validació i comparació de les dades obtingudes de forma remota, respecte a les dades obtingudes al centre sanitari, així com la generació de nous algorismes orientats a la fragilitat a partir d'eines d'intel·ligència artificial.





A banda de monitoritzar la fragilitat, Ephion Health està desenvolupant pilots amb pacients de malalties com la distròfia muscular de Duchenne i l'hemofília, juntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu; les distròfies musculars Becker i Miotònica, amb l'hospital Rigshospitalet de Copenhaguen; de malalties autoimmunes, amb l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i glucogenosi (Pompe), també amb l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l'Associació espanyola de Malalts de Pompe i la Universitat de Florida.





Ephion Health, pionera a monitoritzar pacients amb malalties que afecten la mobilitat





La plataforma, desenvolupada per Eurecat i transferida a Ephion Health dins de la seva activitat de valorització de tecnologies, ha estat validada amb persones que pateixen distròfia muscular de Duchenne, en el marc del projecte 6MWT+ (The Six Minutes Walk Test Plus System), finançat i recolzat des del 2019 per EIT Health.





Actualment, la plataforma permet quantificar la mobilitat i capacitat funcional dels pacients, mitjançant la integració de fins a vuit tipus de sensors biomecànics i fisiològics que permeten recollir una anàlisi integral de l'afectació al patró de moviment.





Aquestes dades són recollides mitjançant una aplicació mòbil i es transmeten de manera segura i anonimitzada als servidors de la companyia. Finalment, les dades s'analitzen mitjançant algorismes d'intel·ligència artificial i s'obté un únic índex (puntuació de 0 a 100), relacionat directament amb l'estat de salut del pacient.