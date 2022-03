L'Hospitalet recollirà material d'ajuda al poble ucraïnès el cap de setmana

@Ajuntament de L'Hospitalet





L' Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en coordinació amb Protecció Civil de L'Hospitalet i el Consolat General d'Ucraïna a Barcelona, ha organitzat una recollida de material d'ajuda pel poble ucraïnès durant aquest cap de setmana .





En un comunicat aquest dimecres, el consistori ha explicat que la campanya porta per nom Donem suport a Ucraïna i que la recollida de material tindrà lloc aquest dissabte i diumenge a la plaça de l'Ajuntament de les 10 a les 14 hores.





El consolat ha demanat que es brindin farmacioles amb productes de primers auxilis; mantes, roba d'abric i altres peces de roba per combatre el fred --guants, bufandes o gorres de llana--; i aliments no peribles com arròs, llegums, llet en pols infantil, sucs de fruita, pasta, conserves o cafè soluble.





El material recollit a la ciutat serà lliurat per Protecció Civil al Consolat per emmagatzemar-lo i enviar-lo a la població ucraïnesa.





A més, el Servei Municipal de Cooperació Internacional del municipi farà una aportació econòmica que es concretarà els propers dies.





La ciutadania que vulgui fer aportacions econòmiques d'ajuda a la població ucraïnesa ho pot fer a través dels comptes corrents del Fons Català de Cooperació: BBVA, codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531; i CaixaBank, codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627.





El consistori també ha recordat que aquest dimarts la plaça de l'Ajuntament va acollir una concentració ciutadana en defensa de la pau i en suport al poble ucraïnès i que a l'Hospitalet hi viuen uns 700 ciutadans d'origen ucraïnès.