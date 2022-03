Feijóo confirma que competirà per liderar el PP d'Espanya

El president del PP de Galícia ha confirmat al 100% aquest dimecres a la tarda que competirà per liderar el PP d'Espanya. Alberto Nuñez Feijóo ha de deixar el lideratge dels conservadors gallecs. Així ho marquen els estatuts del PP. No ha nomenat successor i ha confirmat que continuarà per ara al capdavant de la Xunta.





"Em sento preparat, demano la vostra autorització per presentar la meva candidatura a la presidència al PP d'Espanya", va dir amb veu entretallada abans de rebre una eixordadora ovació. El polític ho va interpretar com una aclamació a la seva decisió.









Feijóo acomiadant-se del PPdeG avui davant de centenars de càrrecs del partit







Feijóo no ha nomenat successor en la seva intervenció a la Xunta Directiva del PPdeG aquesta tarda al Multiusos de Santiago. El polític sempre ha defensat que cal respectar els temps i les formalitats del funcionament intern. Amb tot, ningú dubta que el nou president del PPdeG serà qui Feijóo recolzi. Alfonso Rueda, el seu etern dofí, és el favorit.





Serà Rueda també el proper president de la Xunta? Feijóo ha confirmat que no pensa deixar la presidència del govern de Galícia per ara. Amb tot, aquest dimecres al matí ja va donar a entendre que no pretén mantenir-se la Xunta indefinidament si, com tot sembla indicar, aconsegueix ser president del PP espanyol.





QUATRE POSSIBLES SUCCESSORS I UN FAVORIT







Això li dóna marge per pilotar des de San Caetano la seva successió al partit A més de Rueda, Francisco Conde, Diego Calvo i Pedro Puy són altres presidenciables, però amb moltes menys opcions en teoria.





Ja en clau estatal, el mandatari va demanar "disculpes" perquè el PP espanyol no ha sabut estar a l'altura, en referència a la baralla entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso. També va atacar Pedro Sánchez a qui va acusar de recolzar-se en partits que no creuen ni a Espanya, ni a la UE ni a l'OTAN.





Emocionat, va reconèixer que li deu tot a Galícia i a la confiança del poble que li va concedir quatre majories absolutes. "Sempre que vaig poder triar, vaig triar Galícia", va dir, però va indicar que "hem estat cridats a prendre decisions" i que el PP de Galícia no es pot esborrar del debat obert a la seva matriu estatal. "Jo no estic en política a acomodar-me i desentendre'm ni per buscar el que a mi em podria interessar més personalment", va raonar.





El d'Os Peares va estar a la vora del plor diverses vegades, moments en què el van rescatar els centenars de càrrecs que omplien en rebedor del poliesportiu.





Feijóo al·lega que no va buscar ser president del PP d'Espanya, però que "un no pot triar el moment en què li toca governar". El polític va reconèixer que va dubtar molt sobre si saltar a Madrid, entre altres motius per la "política d'odi i revengisme" que impera a la capital.





Llegeix la notícia completa a Galiciapress: