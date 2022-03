Així afectarà la invasió d'Ucraïna a les butxaques dels espanyols

Entre Barcelona i Kíev hi ha 2.984 quilòmetres, una distància suficient perquè moltes persones pensin que la invasió d'Ucraïna per part de Rússia no els afectarà, o simplement no hi estiguin preocupats. Però res més lluny de la realitat: aquesta guerra ha desestabilitzat completament el tauler geopolític mundial i en conseqüència, l'econòmic. I els comptes d'Espanya i els espanyols, per descomptat, no sortiran indemnes.





La Unió Europea (UE) s'ha posicionat en contra de la guerra a Ucraïna, i de moment ho ha fet enviant armes –alguns països– i imposant sancions econòmiques al país. Els estats de la UE han acordat l'exclusió de diversos bancs russos del sistema de missatgeria bancària SWIFT i la congelació de les reserves exteriors del Banc Central de Rússia, unes mesures que sens dubte faran mal a l'economia russa i n'alteraran l'estabilitat financera. De moment, Putin ja ha hagut d'imposar controls de capitals per frenar la fuga propiciada per la forta pujada del tipus d'interès del ruble.





Tot i això, la UE i Rússia són dependents econòmicament, i cada sanció que aplica el club europeu a Moscou es comporta com una mena de boomerang que malmet també l'economia dels vint-i-set. "No hi pot haver sancions efectives sobre Rússia que no tinguin impacte a l'economia europea", afirma Enrique Feás, economista i investigador principal del Reial Institut Elcano.





COM AFECTARÀ LA CONJUNTURA A ESPANYA





Segons exposa Feás en un article, les conseqüències sobre l'economia espanyola arribaran en dues rondes. A la primera hi haurà restriccions de subministrament de productes energètics, primeres matèries i productes industrials i a la segona, arribaran les conseqüències financeres, derivades de l'impacte sobre els preus i el tipus d'interès. Segons alerten des de Real Instituto Elcano, la segona onada és la que afectarà més Espanya.





Per sort, Espanya no presenta una exposició elevada a Rússia en termes de dependència energètica. El 2019 - les últimes dades no distorsionades per culpa de la pandèmia- menys de l'11% de les importacions espanyoles de petroli, i el 6% de les de gas, van arribar de Rússia. No obstant això, aquesta dependència sí que afectarà altres països de la UE, on la mitjana d'importació de gas procedent de Rússia és del 40%. En aquest sentit, seria possible que el cop sobre l'economia dels nostres veïns acabi repercutint també als comptes espanyols.





A més, el mercat agroalimentari espanyol es quedarà sense un dels principals proveïdors de cereals: el 38% de les importacions espanyoles de blat de moro provenen d'Ucraïna, a més del 25% de l'ordi i un 10% del blat. En aquest sentit, és previsible una pujada del preu dels aliments.





Un altre aspecte a tenir en compte és el turisme: abans de la pandèmia arribaven a Espanya més d'1,3 milions de turistes russos (molt importants per a regions com Catalunya i altres costaneres i illenques), i cal esperar una reducció d'aquests fluxos com a conseqüència de les sancions i el control de capitals a Rússia.





A més, aquest divorci un que hi ha més de 130 empreses espanyoles que treballen a Rússia i a més de 30 a Ucraïna, en sectors com el tèxtil (Inditex), components d'automòbil (Gestamp i Grupo Antolín) i articles de luxe (Tous i Lladró), a banda de les vinculades al turisme.





LA SEGONA ONADA, ELS EFECTES FINANCERS





Tot i això, les pitjors conseqüències per a Espanya arribaran quan la guerra arribi als mercats financers. La pujada dels preus del petroli i el gas no sembla que s'hagi de frenar, donant lloc a una pujada dels tipus d'interès i a una inflació estructural, amb preus cada cop més alts i els salaris estancats.





D'altra banda, la pujada dels tipus d'interès alentirà la recuperació, especialment a països com Espanya, que va més endarrerit que la mitjana.