Un fàrmac per al colesterol pot frenar la metàstasi, segons un estudi

Amb l'edat, moltes persones comencen a presentar nivells alts de colesterol en sang, fet que suposa un risc més gran de patir malalties del cor o ateroesclerosi. Per aquesta raó, s'han de medicar per baixar la quantitat d'aquest lípid i un dels fàrmacs que es fa servir és l'estatina. Però un grup de científics ha descobert que aquest medicament podria tenir una nova utilitat: frenar la metàstasi en els pacients amb càncer .





L'estudi, desenvolupat per investigadors alemanys, ha estat publicat a la revista científica Clinical and Translational Medicine. I en el document els autors del treballat han explicat que les estatines inhibeixen un gen que afavoreix la metàstasi de les cèl·lules canceroses.





Adherències de colesterol /@EP





Cal assenyalar que els pacients oncològics poques vegades moren pel tumor primari, sinó que ho fan gairebé sempre a causa de les metàstasis, fins i tot després d'haver estat operats amb èxit del tumor.





Això és així perquè, de vegades, les cèl·lules canceroses s'expandeixen a altres parts del cos a l'inici de la malaltia, quan el tumor és encara molt petit i potser ni tan sols s'ha descobert encara. Per això s'han de desprendre de la matriu extracel·lular i migrar als vasos limfàtics o sanguinis veïns que les transporten a nous teixits, on s'assenten i proliferen.





Comprendre els mecanismes moleculars de la metàstasi és, per tant, una peça fonamental del trencaclosques que és la lluita contra el càncer. Fa més de deu anys, aquests investigadors van aconseguir descobrir un important motor d'aquest procés al càncer colorectal humà: el gen associat a la metàstasi al càncer de còlon 1 (MACC1).





En el moment que les cèl·lules canceroses expressen MACC1, augmenta la seva capacitat per proliferar, desplaçar-se pel cos i envair altres teixits. “Molts tipus de càncer es propaguen només en pacients amb alta expressió de MACC1”, explica un dels líders de la investigació, Ulrike Stein.





El rol de MACC1 com a factor clau i biomarcador del creixement tumoral i la metàstasi -no només en el càncer colorectal, sinó en més de 20 tumors sòlids com ara el gàstric, el de fetge i el de mama- ha estat avaluat des d'aquell moment per molts altres investigadors de tot el planeta i s'ha arribat a la mateixa conclusió, cosa que es pot veure a més de 300 publicacions.





FRENAR LA METÀSTASI





Ara, aquest grup d'experts han trobat una possible manera de frenar la progressió metastàtica en aquests pacients: Les estatines, que es prescriuen com a medicaments per reduir el colesterol, inhibeixen l'expressió de MACC1 a les cèl·lules tumorals.





En buscar inhibidors de MACC1, els autors del treball van fer hun cribatge de fàrmacs d'alt rendiment amb els companys del Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL) de Heidelberg (Alemanya). D'altra banda, van trobar les estatines. Van provar aquesta troballa en diverses línies cel·lulars tumorals, amb resultats favorables en totes: els set fàrmacs provats van reduir l'expressió de MACC1 a les cèl·lules, però en diferents graus .





Després d'això, els investigadors van administrar els inhibidors del colesterol a ratolins modificats genèticament amb una expressió més gran de MACC1. Això va eliminar pràcticament del tot la formació de tumors i metàstasi als animals. “El que és particularment notable és que els beneficis van continuar en els animals fins i tot després que reduíssim la dosi en relació amb la quantitat que els humans normalment ingereixen”, assenyala Stein.





ELS PACIENTS QUE PRENEN ESTATINES PATEIXEN MENYS CÀNCERS





D'altra banda, els científics van analitzar les dades d'un total de 300.000 pacients als quals se'ls havien receptat aquest tipus de fàrmac per millorar el seu colesterol. D'aquesta manera també van veure una correlació entre les dues coses. "Els pacients que prenien estatines tenien només la meitat d'incidència de càncer en comparació de la població general", apunten.





Un cop dit això, Stein no aconsella prendre estatines per prevenir el desenvolupament d'un càncer. Molt menys, fer-ho sense consultar prèviament un especialista. Considera que prendre'ls si el metge no ho considera necessari pot produir efectes secundaris greus, ja que es pot descontrolar el nivell de lípids. “Encara estem als inicis. Les línies cel·lulars i els ratolins no són éssers humans, per la qual cosa no podem traslladar directament els resultats”, subratlla el científic.