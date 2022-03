Detingut a Alacant l'actor Antony Starr per una presumpta agressió

La Policia Nacional ha detingut a Alacant l'actor neozelandès Antony Starr per presumptament agredir un jove de 21 anys aquesta matinada a un pub del centre de la capital.





L'artista, popular pel seu treball en sèries com 'The Boys', suposadament va colpejar a la cara la víctima i li va estampar un got de vidre a la cara, cosa que li va provocar una bretxa en una cella, segons avança el diari 'Informació ' i han confirmat fonts policials a Europa Press.





Els fets han passat passades les dues de la matinada en un pub del carrer Castaños. Un cop han arribat els agents, després d'escoltar les versions dels testimonis, han arrestat l'actor i han sol·licitat assistència sanitària per a la víctima, que tenia una ferida sagnant a la cara.





Finalment, el jove va haver de ser traslladat en ambulància a l'hospital, on va rebre quatre punts de sutura i ja ha comparegut a la seu policial per prestar declaració. Per part seva, Starr passarà previsiblement demà a disposició judicial, una vegada concloguin les diligències policials.