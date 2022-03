Sanitat i CCAA abordaran la setmana vinent el nou sistema de vigilància del Covid-19

Carolina Darias /@EP





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat la celebració d'un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) el proper dijous 10 de març a Saragossa per abordar el nou sistema de vigilància de la COVID-19 .







Així ho ha avançat la ministra en roda de premsa després del CISNS d'aquest dimecres, en què Darias ha proposat a les autonomies el full de ruta per anar progressivament cap a un control de la malaltia menys exhaustiu, semblant al que es fa amb la grip , per exemple.





La ministra ha instat a realitzar aquest "trànsit" cap al nou sistema "de manera conjunta i coordinada a tot el Sistema Nacional de Salut", així com en "coordinació" amb els socis europeus. De fet, Espanya ja ha plantejat alguna vegada davant les institucions comunitàries la necessitat d'anar a un nou sistema de vigilància.





Mentrestant, Darias ha anunciat que a partir de la setmana que ve els informes sobre la campanya de vacunació es publicaran tan sols una vegada a la setmana. Alhora, també hi haurà tan sols dos informes sobre l'evolució epidemiològica a partir d'aquí a dues setmanes. "Si l'evolució segueix com va, tot apunta que sí", ha precisat.





Precisament, sobre les dades de la pandèmia, la ministra ha celebrat la "tendència descendent" des de fa sis setmanes, amb una reducció de la incidència acumulada en els darrers set dies d'un 30%. “Estem en una bona evolució de la pandèmia. Progressem molt adequadament”, ha ressaltat.





La subvariant d'òmicron BA.2 ja ha estat identificada a 10 comunitats autònomes, d'acord amb la informació aportada per la ministra, oscil·lant entre el 0,8 i el 35% dels contagis segons l'autonomia.





A més, al CISNS d'aquest dimecres Darias ha donat compte dels esforços que ha realitzat el Ministeri de Sanitat a la Unió Europea pel que fa als certificats de recuperació. Dimecres passat el Diari Oficial de la Unió Europea va publicar el Reglament Delegat 2022/256 de la Comissió sobre l'expedició de certificats de recuperació basats en proves ràpides d'antígens, una modificació de la normativa que ha estat impulsada pel Ministeri de Sanitat i que "facilitarà l'exercici del dret a la lliure circulació en l'àmbit europeu", ha assenyalat Darias.





En aquesta línia, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar la setmana passada una Resolució del Ministeri de Sanitat que habilita l'emissió de certificats de recuperació basats en tests d'antígens amb resultat negatiu, realitzats per professionals sanitaris o personal qualificat per a la realització de proves, almenys, 11 dies després d'haver donat positiu.





Aquest mateix criteri es fa extensiu als certificats de recuperació de COVID-19 emesos per països tercers i no coberts per la regulació de la Unió Europea. Així mateix, continuaran sent vàlids els certificats de recuperació expedits per l'autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies després de la realització de la primera prova diagnòstica NAAT.





El certificat tindrà una validesa de 180 dies després de la data del primer resultat positiu de prova diagnòstica. Els tests ràpids han de ser els inclosos a la llista comuna de proves ràpides d'antígens per al diagnòstic de la COVID-19 acordada pel Comitè de Seguretat Sanitària de la Unió Europea.