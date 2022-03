La Marina de València digitalitzarà el subministrament de llum i aigua per a embarcacions gràcies a Telefónica Tech

La Marina de València , districte marítim de la innovació i la creativitat, avança cap a la seva transformació a port 4.0. L'últim projecte, desenvolupat de la mà de Telefónica Tech, consisteix en la transformació dels tradicionals pals de subministrament per a embarcacions en punts intel·ligents.





Es tracta d'un sistema pilot basat en l'ús de la tecnologia IDoT de Telefónica Tech , que reuneix alhora tecnologies relacionades amb la ciberseguretat, computació al núvol, certificació i connectivitat 5G. El sistema també utilitza CapaciCard per facilitar la identificació, tant d'usuaris com de dispositius, i inclou una capa de blockchain per garantir la immutabilitat de les dades.





El projecte s'ha presentat aquest dimecres en el marc del Mobile World Congress de Barcelona , on han acudit el director d'estratègia de la Marina de València, José Frasquet, i els responsables de marineria i seguretat de la dàrsena valenciana, Manuel Michel i Joaquín Romero.





CONTROL DE CONSUM I GESTIÓ DIGITAL





Les noves torres de subministrament intel·ligents permetran a l'usuari vincular el seu smartphone al punt de subministrament, per controlar i gestionar el consum de la seva embarcació a través d'una app.





A nivell de gestió portuària, aquest sistema dotarà d'una major agilitat i permetrà mesurar els consums de forma remota mitjançant una plataforma tecnològica, que alhora oferirà nous serveis als clients, com ara accés a Internet i informació d'interès sobre les embarcacions i les instal·lacions en temps real. La Marina compta actualment amb prop de 1.000 amarratges de nàutica recreativa gestionats de forma manual.







Aquest innovador sistema també compta amb una important vinculació amb la sostenibilitat, una de les prioritats de la Marina de València, ja que amb els nous punts de subministrament es podran detectar de manera primerenca possibles fuites d'aigua dolça de les embarcacions, entre d'altres problemes habituals.





“Pretenem fer un salt qualitatiu al nostre servei d'amarradors per a embarcacions, situant-nos a l'avantguarda dels ports 4.0. A més, aquesta digitalització ens permetrà obtenir una informació que fins ara no teníem per poder donar resposta a necessitats i problemàtiques”, assegura José Frasquet, director estratègic de La Marina de València.





Sergio de los Santos, director de l'àrea d'Innovació i Laboratori de Ciberseguretat i Cloud de Telefónica Tech, afirma: “es tracta d'un projecte innovador en què Telefónica Tech utilitza les tecnologies disruptives i patentades per ajudar a transformar digitalment el sector nàutic. És, sens dubte, un exemple més de com la tecnologia contribueix a crear sistemes més eficients i sostenibles”.





La Marina de València és un camp d'experimentació de noves tecnologies encaminades a la millora de l'ús i a la sostenibilitat, és el districte marítim de la innovació i la creativitat.