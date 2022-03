Zelenski xifra les pèrdues russes en prop de 9.000 soldats des de l'inici de la invasió

Ucraïna afirma que Rússia imposarà la llei marcial aquest dijous /@EP



El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha xifrat aquest dimecres les pèrdues russes en prop de 9.000 soldats i ha assenyalat que treballa ja per organitzar un "corredor humanitari" per fer arribar als civils medicaments i altres productes de primera necessitat.





"El nostre exèrcit està fent tot el possible per derrotar l'enemic d'una vegada per totes. Gairebé 9.000 russos han estat assassinats en una setmana", ha dit el mandatari ucraïnès, segons recull l'agència ucraïnesa de notícies Ukrinform.





Zelenski ha explicat que la majoria dels soldats, tant ferits com morts, són recollits per Rússia a través de desenes d'helicòpters, malgrat que n'hi ha alguns que romanen als carrers de ciutats com Mykolaiv.





"Ucraïna no vol estar coberta de cadàvers militars. Tornin a casa amb tot el seu Exèrcit! Diguin als seus comandament que volen viure i que no volen morir", ha sentenciat, segons recull l'agència de notícies Unian.





Així, el president d'Ucraïna ha afirmat que cada vegada hi ha més "ocupants" que decideixen tornar a Rússia. "Tot i que hi ha desenes de vegades més ocupants, la seva moral es deteriora constantment", ha dit. Segons ell, els soldats russos "no són guerrers de la superpotència", sinó "nens confosos que han estat utilitzats".





El president també ha mostrat la seva admiració pels civils de Konotop, Bashtanka, Enerhodar, Melitópol i altres ciutats i pobles d'Ucraïna que no han permès el pas als "ocupants" i ha assenyalat que Ucraïna és una nació que ha desbaratat "els plans de l'enemic en una setmana", uns plans "que s'han construït durant anys".







"Volnovakha, ciutats de la regió de Kíev, a la regió de Sumi, a la regió de Khàrkiv o en el sud d'Ucraïna, és difícil. Extremadament difícil. Tenim davant el terror. Però el terror, n'estic segur, es perdrà gràcies als nostres herois", ha subratllat davant la possibilitat de crear corredors segurs per a la població.





Pel que fa a la votació de la resolució de condemna a la invasió russa a l'Assemblea General de l'ONU, Zelenski n'ha definit el resultat com a "brillant" i ha remarcat que els països que van votar-hi en contra --Corea del Nord, Eritrea, Síria i Bielorússia-- són els únics "amics" de Putin al món, recull Canal 24.





RÚSSIA IMPOSARÀ LA LLEI MARCIAL



D'altra banda, Ucraïna ha assegurat que Rússia imposarà la llei marcial aquest dijous, segons dades d'intel·ligència que han recollit les autoritats ucraïneses.





"Des del 4 de març, Rússia té moltes ganes d'imposar la llei marcial al seu país. Vull veure com reaccionen Moscou, Sant Petersburg i les ciutats davant això, on hi ha molts més intel·lectuals que entenen el que està passant a Rússia", ha assenyalat el secretari del Consell Nacional de Seguretat i Defensa, Oleksí Danílov.





Segons Danílov, la gran majoria dels russos en alts càrrecs i treballadors de les empreses russes no entenen la lògica de les accions del president rus, Vladimir Putin: "Molta gent creu que té problemes de salut".





"Si Putin no té prou carn de canó, llavors pot apoderar-se d'aquests nens que seran reclutats a l'Exèrcit i enviar-los aquí perquè caiguin a la nostra picadora de carn", ha sostingut el secretari del Consell Nacional de Seguretat i Defensa, informen les agències de notícies ucraïneses.





També ha assegurat que la majoria de soldats russos "no són agressius". "No entenen on són. No saben la direcció, no naveguen. Els han tret els telèfons. Molts equips s'estan quedant sense combustible", ha afegit, segons recull la cadena ucraïnesa Suspilne.