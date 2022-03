L'alcalde de Kherson confirma converses amb tropes russes a l'Ajuntament de la ciutat

La ciutat és al sud i hi viuen prop de 280.000 persones /@Google Maps





L'alcalde de la ciutat de Kherson, Igor Kolijaiev, ha confirmat que ha mantingut converses amb les tropes russes a l'Ajuntament, encara que ha negat que siguin negociacions. A més, no ha reconegut que la ciutat estigui sota control rus.





"No els he fet promeses. No puc prometre que només estic interessat en la viabilitat normal de la nostra ciutat. Només he demanat que no disparin a la gent. No tenim forces armades ucraïneses a la ciutat, només civils i persones que hi volen viure", ha dit en el seu perfil oficial de Facebook. La ciutat es troba al sud del país.





L'alcalde ha detallat les condicions de les autoritats russes per "eliminar les conseqüències de la invasió": els ciutadans només podran traslladar-se durant el dia amb cotxe per fer compres essencials, com menjar o medicaments, i s'estendrà un toc de queda "estricte" entre les vuit de la tarda (hora local) i les sis del matí.





També ha explicat que el transport públic tornarà a funcionar perquè els treballadors "de fleques, botigues o farmàcies" puguin obrir els comerços, així com la prohibició de caminar per la ciutat en grups.





"El meu equip i jo som persones pacífiques, no teníem armes (...). Hem demostrat que estem treballant per assegurar la ciutat i estem tractant d'eliminar les conseqüències de la invasió", ha destacat en el mateix missatge en Facebook.





A més, ha remarcat que "els militars no seran provocats" i ha demanat a la població que els cotxes circulin "a velocitat mínima" i estiguin llestos per mostrar el que transporten en "qualsevol moment".





Per altra banda, ha afirmat que la ciutat està sota la bandera d'Ucraïna: "I perquè segueixi sent així caldrà complir aquests requisits", ha sentenciat.





RÚSSIA ASSEGURA QUE CONTROLA LA CIUTAT



Rússia va assegurar aquest dimecres que les seves forces havien aconseguir el "control total" sobre la capital de la província ucraïnesa de Kherson, en el marc de la invasió iniciada el 24 de febrer per ordre del president rus, Vladímir Putin. Així ho va assenyalar el portaveu del Ministeri de Defensa rus, Ígor Konaixénkov, segons va recollir l'agència russa de notícies TASS.





"La infraestructura civil i les instal·lacions de suport a la població i el transport urbà operen amb normalitat. La ciutat no té escassetat d'aliments o béns essencials", va afegir, hores després que els mitjans ucraïnesos informessin d'una intensificació dels combats a la zona.





Rússia va detallar que hi havia "negociacions" en marxa entre els militars i les autoritats municipals i provincials per garantir que la infraestructura essencial seguís funcionant i afermar la seguretat de la població de Kherson.





Hores abans de l'anunci de Konaixénkov, l'alcalde de Kherson havia confirmat que les tropes russes havien pres el port fluvial i l'estació de ferrocarril de la ciutat, on viuen prop de 280.000 persones. El Govern ucraïnès no es va pronunciar al respecte.