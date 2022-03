Podemos ha donat suport a Putin en repetides ocasions

L'exlíder de Podem, Pablo Iglesias /@EP





Davant l'anunci de Pedro Sánchez d'enviar armament a Ucraïna perquè es puguin defensar de la invasió russa, a Podemos han sorgit diferents opinions. D'una banda, Yolanda Díaz, per exemple, està a favor de la decisió. Tot i això, l'altra meitat del partit morat està en contra, i d'aquesta banda trobem membres com Ione Belarra i Pablo Echenique. Però anys enrere, quan estaven liderats per Pablo Iglesias, no existien aquestes diferències: Podemos recolzava Rússia.





Per exemple, si parlem de les eleccions europees del 2019, podrem recordar que des de la formació morada van demanar "una nova política europea de veïnatge" en què s'havia de suspendre "el model fallit de competència i sancions comercials al veïnatge oriental i amb Rússia".





No només això, sinó que a la seva proposta 132, dins de l'apartat "Veïndat i acció exterior", també sol·licitaven dur a terme la seva petició "per mecanismes de cooperació i diàleg per a la resolució de conflictes i la promoció dels drets humans i el desenvolupament social i econòmic comú".





Però uns mesos abans d'això, des de Podemos (i també des d'Izquierda Unida) ja havien deixat clara la seva postura: van votar en contra d'una resolució del Parlament Europeu en què s'encoratjava la UE a establir noves sancions contra Rússia i es demanava al seu president, Vladimir Putin, que restablis la integritat territorial d'Ucraïna. Segons Vozpópuli, van ser Xabier Benito Ziluaga, Tània González o Lola Sánchez Caldentey els representants de Podemos que van votar en contra de la resolució.





Aquestes no van ser, però, les úniques ocasions en què Podemos va mostrar el seu suport cap a Rússia. Segons el mitjà esmentat, des d'aquesta formació tampoc no van voler donar suport a la denúncia a la desinformació russa. Aquesta resolució denunciava que des del país liderat per Putin es feien campanyes de desinformació i ciberatacs per part de la intel·ligència per "augmentar les tensions a la Unió i els seus Estats membres". No obstant això, aquesta vegada potser Podemos va cotar en contra de la resolució no per donar suport a Rússia, sinó perquè hi havia punts en què es criticava països com l'Iran, Veneçuela, Síria o Cuba.





Finalment, esmentarem que abans de la pandèmia, Europa estava preocupada per les activitats financeres il·legals de Rússia. En concret, parlaven dels "possibles centenars de milers de milions d'euros que cada any blanquegen a través de la UE empreses i persones russes, i que s'utilitzen per a objectius polítics subversius, cosa que representa una amenaça clara per a la seguretat i l'estabilitat europees". Podemos i Izquierda Unida, de nou, van votar en contra que es posés fi a "programes de visat o passaports d'or" que beneficiessin "als oligarques russos que sovint donen suport al Kremlin i poden minar l'eficàcia de les sancions internacionals".