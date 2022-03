El nombre de rics a Espanya va créixer un 12% el 2021

Madrid, la ciutat d'Espanya que més atrau els rics /@EP





Espanya és un dels quinze països del món amb més habitants que tenen grans patrimonis, és a dir, que superen el milió de dòlars. Així es recull a The Wealth Report 2022, un informe anual que la immobiliària internacional Knight Frank realitza per conèixer la riquesa a nivell mundial.





Per ser exactes, Espanya es troba l'11a classificada en aquest rànquing, amb 11.685 persones amb grans fortunes vivint al país. Això suposa que, respecte al 2020, el nombre de rics residents a Espanya ha augmentat un 12%.





Si parlem de ciutats concretes, aleshores cal esmentar Madrid. En el document esmentat es classifica a cent ciutats del món segons el nombre de grans fortunes que hi viuen, però també segons la inversió entrant, les mètriques de sostenibilitat o l'estil de vida dels habitants de la ciutat en qüestió. Valorant aquests factors, des de la immobiliària col·loquen la capital d'Espanya com a 14a classificada, convertint-la en una de les ciutats més importants per als rics.





Si parlem de classificacions desglossades, aleshores hem de dir que Madrid es troba al lloc número 23 quant al total de grans patrimonis: en té 2.903. D'altra banda, està situada al número 15 de la taula d''atractius per invertir' i al número 20 de la "d'estils de vida atractius” per a les persones de grans fortunes.





LONDRES, CAPITAL DE LA RIQUESA





Per la seva banda, Londres és la capital de la riquesa: és la que té un volum més gran de capital privat transfronterer invertit en el sector immobiliari i, a més, va atreure durant l'any 2021 una àmplia diversitat d'inversors. També és la primera classificada al rànquing d'edificis amb qualificació ecològica i als factors d'estil de vida, entre els quals s'inclou la connectivitat global o les universitats.





La segueixen Nova York i París. La primera és la que compta amb el major nombre de grans fortunes, ja que en té 12.723, però a la classificació general es troba en segon lloc. París, per la seva banda, és qui té el tercer nombre més gran de milionaris del món: 10.511.