La majoria de grups al Congrés acorden una iniciativa per mostrar el seu ferm rebuig a la invasió russa

El text està subscrit per PSOE, PP, Vox, UP, Ciutadans, ERC, Bildu, PVN i Junts /@EP





La majoria de les formacions polítiques al Congrés han registrat de forma conjunta una iniciativa per mostrar el seu repudi a l'agressió russa a Ucraïna, que fa perillar a més l'estabilitat d'Europa, i demanen el cessament immediat de la seva ofensiva al costat de la retirada de les tropes.





Així ho traslladen en una proposició no de llei (PNL), registrada aquest dimecres a la tarda al si de la comissió d'Afers Exteriors i a la qual ha tingut accés Europa Press, subscrita per PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, Ciutadans, EH Bildu, PNB i Junts per Catalunya.





Els grups signants manifesten el seu repudi "amb la màxima fermesa" a les accions militars perpetrades per Rússia a Ucraïna, una agressió "injustificada" que soscava la "seguretat i estabilitat" a Europa, a més d'entrar una "greu violació" del dret internacional.





El text també urgeix al "cessament immediat" de les hostilitats i la "total retirada" de l'exèrcit rus d'Ucraïna, juntament amb el "suport i respecte ple" a la sobirania del poble ucraïnès, al qual també traslladen la seva solidaritat.





“Deplorem la pèrdua de vides, traslladem el nostre profund pesar per les víctimes i pel patiment innecessari de la població”, afegeixen aquestes formacions.





D'aquesta manera, fan una crida perquè es retorni al marc dels acords de Minsk i insten la Unió Europea (UE) a oferir suport financer i humanitari necessari, juntament amb el conjunt de la comunitat internacional, a Ucraïna.





També plantegen en l'àmbit comunitari que es redoblin els esforços en la resposta humanitària d'emergència i que la UE s'organitzi, al més aviat possible, per acollir els refugiats que fugen del país per la guerra. En el pla nacional, demanen continuar avançant en la coordinació entre comunitats i ajuntaments per donar-los acolliment.





Finalment, tornen a exigir de nou a Rússia que respecti la legalitat internacional, "abandoni les armes" i "reprengui la via diplomàtica", els grups que subscriuen la iniciativa insten la UE a redoblar les accions que impulsin les gestions de diàleg, la "desescalada i el manteniment de la pau".