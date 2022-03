El Comitè Paralímpic Internacional prohibeix finalment que Rússia i Bielorússia participin a Pequín

L'organisme canvia d'opinió per les "amenaces de no competir" d'altres països /@EP





El Comitè Paralímpic Internacional (CPI) no permetrà finalment la participació de Rússia i Bielorússia en els Jocs Paralímpics d'Hivern que s'inauguren aquest divendres a Pequín (Xina). EL CPI ha pres aquesta decisió a causa de "les amenaces de no competir" d'altres països, que l'han dut a canviar d'opinió en les darreres 24 hores.





Aquest dimecres, l'organisme va confirmar que els esportistes d'aquests dos països podrien competir com a neutrals i que no se'ls vetaria per la invasió russa a Ucraïna. La mesura va despertar crítiques, atès que contradeia el que estaven fent la major part de les federacions.





"Després d'una reunió especial, la Junta de Govern del Comitè Paralímpic Internacional ha decidit rebutjar les entrades dels atletes del Comitè Paralímpic Rus i del Comitè Paralímpic Bielorús als Jocs Paralímpics d'Hivern de Pequín 2022", ha anunciat el CPI en un comunicat a la seva pàgina web.





El president del Comitè, Andrew Parsons, ha sostingut que creuen "fermament que l'esport i la política no han de barrejar-se". També ha lamentat que el conflicte bèl·lic estigui afectant la cita "entre bambolines" i que "molts governs estan influint" en l'esdeveniment.





Tanmateix, ha dit que són sensibles a les opinions de les entitats que formen parte del Comitè: "El CPI és una organització basada en els membres". "Quan els nostres membres van triar aquesta Junta al desembre de 2021, va ser per mantenir i defensar els principis, valors i regles del Moviment Paralímpic. Com a membres de la Junta, és una responsabilitat i deure que ens prenem seriosament", ha afegit el brasiler. Un dia abans, havia assegurat que permetre a Rússia i Bielorússia competir com a neutrals era "el càstig més sever possible" en virtut de la seva normativa.





En aquest sentit, ha aclarit que quan van prendre aquesta primera decisió estaven "analitzant la salut i la supervivència a llarg termini del Moviment Paralímpic". Amb tot, la situació "en ràpida escalada" els va dur a situar-se "en una posició única i impossible tan prop del començament dels Jocs".





"Dimecres vam dir que seguiríem escoltant i això és el que estem fent. En les últimes 12 hores, un nombre aclaparant de membres s'ha posat en contacte amb nosaltres i ha estat molt oberts, per la qual cosa estic agraït. Ens han dit que si no reconsiderem la nostra decisió, és probable que tingui greus conseqüències per als Jocs. Múltiples Comitè Paralímpics Nacionals, alguns dels quals han estat contactats pels seus governs, equips i esportistes, amenacen amb no competir", ha afirmat el dirigent.





ELS AFECTATS, "VÍCTIMES DE LES ACCIONS DELS SEUS GOVERNS"



Parsons ha defensat que "garantir la seguretat dels esportistes és de gran importància i la situació a les viles ara s'ha tornat insostenible". "Abans de res, tenim el deure garantir i supervisar l'organització d'uns Jocs Paralímpics amb èxit", per assegurar que en l'esport paralímpic prevalgui l'esperit de joc net, la prohibició de la violència, la gestió de risc per a la salut dels esportistes i el respecte als principis ètics fonamentals", ha destacat.





"Tenint això en compte, i amb la finalitat de preservar la integritat d'aquests Jocs i la seguretat de tots els participants, hem decidit rebutjar l'entrada dels esportistes de Rússia i Bielorússia. Als atletes dels països afectats, lamentem molt que es vegin afectats per les decisions que van prendre els seus governs la setmana passada en violar la Treva Olímpica: sou víctimes de les seves accions", ha remarcat.





El president del CPI ha xifrat en 83 els esportistes "directament afectats per aquesta decisió" i ha reiterat que si els dos països fossin a Pequín seria "probable" que la resta es retirés i els Jocs no fossin "viables". "Si això succeís, l'impacte seria molt més ampli", ha advertit.





"Espero i reso perquè puguem tornar a una situació en què la conversa i la concentració estiguin completament a l'abast de l'esport per transformar les vides de les persones amb discapacitat", ha conclòs.