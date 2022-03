Desvelen romanços secrets i moments durs de Carme Chacón en un llibre biogràfic

La política Carme Chacón /@EP





La periodista Joana Bonet ha publicat 'Chacón. La dona que va poder governar', un llibre biogràfic que treu a la llum romanços, secrets i moments durs que va haver de passar la que fos ministra de Defensa, Carme Chacón , al llarg de la seva vida.





Ho fa poc abans que es compleixin cinc anys de la seva mort per una cardiopatia que tenia des del seu naixement, per recordar-la i rendir-li homenatge, ja que totes dues eren amigues. I entre les pàgines es narren episodis diversos de la vida de la política, com que durant la seva joventut va patir un trastorn alimentari que mai no li va ser diagnosticat com a tal però que la va fer tenir una mala relació amb el menjar.





DURS COPS





Per aquest trastorn va visitar diverses vegades especialistes, gràcies als que va poder aprofundir i conèixer l'origen del problema: quan era menor d'edat, algú proper a la seva família va intentar abusar d'ella.







Això la va fer tenir problemes amb el menjar, com si vomitar l'anés a ajudar a desfer-se del fàstic que li produïa la situació. Al seu agressor, per la seva banda, explica Bonet que el van detenir anys més tard perquè havia abusat de la filla adoptiva de la seva germana.





RELACIONS AMOROSES





Però a les més de 400 pàgines que té la biografia també es parla de coses bones, com de la vida amorosa de Chacón. Apareix el nom de Pol Benavides, qui va ser la seva parella i també el seu company a la universitat. S'esmenta Miguel Barroso, amb qui va compartir deu anys de matrimoni i amb qui va tenir el seu únic fill. Però allò que més ha cridat l'atenció, sens dubte, és la relació que la política va tenir amb José María Cano, exintegrant del grup musical Mecano.





Bonet explica que això de Chacón i Cano va ser una relació curta però intensa. Per descomptat, també pràcticament desconeguda fins ara, moment en què el músic ha reconegut com es van conèixer i com van viure la història d'amor.