El president Zelenski ho té clar: "Rússia haurà de pagar reparacions i indemnitzacions"

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski /@EP







El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha ofert un discurs aquest dijous al matí en què ha donat l'última hora sobre la guerra al seu país. Així, a més d'explicar que al voltant de 9.000 soldats russos han perdut la vida des que comencés la invasió fa aquest dijous vuit dies, ha donat altres detalls, com que "les pensions estan indexades i se'n garanteix el pagament".





D'altrabanda, ha explicat que els atacs russos a Khàrkiv han colpejat, com explicàvem a Catalunyapress, tres col·legis i una catedral. Sobre això, ha indicat que a la Catedral de l'Asunción s'amagaven persones tant creients com no creients.





A més, s'ha mostrat orgullós dels que estan defensant Ucraïna de les tropes i els atacs russos i dels ciutadans ucraïnesos en general. "No tenim fronteres d'oceà a oceà, no tenim armes nuclears, no tenim reserves de petroli i gas, però tenim la nostra gent i la nostra terra", ha dit.





També ha fet esment a l'ajuda que estan rebent des de la resta de països del món, sobre el que ha ressaltat que més de 16.000 voluntaris han anat a Ucraïna i que “el país rep armes de socis”.





Finalment, ha volgut dirigir-se a l'exèrcit rus, a qui els ha dit que se'n vagin al seu país. "Vés a casa teva. Protegeix les persones de parla russa. No a tot el món, sinó a casa. També n'hi ha prou: uns 150 milions”. Després, ha aclarit: " Si els russos van entrar en alguna ciutat, és només temporalment ". A això, ha afegit que "Rússia haurà de pagar reparacions i indemnitzacions".