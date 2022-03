Rússia acusa els Estats Units d'actuar co Hitler a Europa

Sergei Lavrov @ep





Noves declaracions del ministre d'Afers Estrangers de Rússia, Sergei Lavrov . Després d'amenaçar Occident amb una Tercera Guerra Mundial amb armes nuclears, ha tornat a carregar contra l'Executiu ucraïnès titllant-lo de neonazi.





Lavrov també assegura que els ucraïnesos "ara estan tractant d'usar els civils com a escuts humans".







A més, carrega contra el cinema nord-americà i diu que la gent no hauria "simplement mirar aquesta pel·lícula de Hollywood " escrita pels mitjans occidentals "on hi ha un mal suprem".





El canceller rus també explica que l'OTAN intenta intentar reforçar la seguretat d'Occident a costa de la de Rússia. Compara als EUA amb Napoleó i Hitler , dient que "en el passat, Napoleó i Hitler tenien l'objectiu de subjugar a Europa, ara els nord-americans ho fan".





Diu que la cancel·lació del gasoducte Nordstream 2 "mostra el lloc" de la UE, cosa que suggereix que els Estats Units van estar darrere de la decisió.