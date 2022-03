Nacionalistes de Polònia ataquen als refugiats que fugen d'Ucraïna: "Torna al teu país!"

Mapa amb el flux de refugiats des que va començar en conflicte, el 2 de març @ep





La policia de Polònia va advertir que a les xarxes socials circulen informes falsos de delictes violents comesos per persones que fugen d'Ucraïna després que els nacionalistes polonesos ataquessin i abusessin de grups de persones africanes, del sud d'Àsia i de l'Orient Mitjà que havien creuat la frontera ahir a la nit.





Els atacants vestits de negre cercaven grups de refugiats no blancs, principalment estudiants que acabaven d'arribar a Polònia a l'estació de tren de Przemyśl des de ciutats d'Ucraïna després de la invasió russa. Segons la policia, tres persones van ser colpejats per un grup de cinc homes, deixant un d'ells hospitalitzat.





"Al voltant de les 7 pm, aquests homes van començar a cridar i cridar contra grups de refugiats africans i de l'Orient Mitjà que estaven fora de l'estació de tren", van dir a The Guardian dos periodistes polonesos de l'agència de premsa OKO, que van informar per primera vegada sobre lincident. “ Els cridaven: 'Tornaran a l'estació de tren! Torna al teu país ”.





La policia va intervenir i es van desplegar agents antiavalots després que arribessin grups d'homes que cantaven Przemyśl sempre polonès.







“Estava amb els meus amics, comprant alguna cosa per menjar fora”, va dir Sara, de 22 anys, d'Egipte, estudiant a Ucraïna. “Aquests homes van venir i van començar a fustigar un grup d'homes de Nigèria. No deixarien que un nen africà entrés a un lloc per menjar alguna cosa. Després van venir cap a nosaltres i van cridar: 'Tornaran al seu país'”.





Després de l'incident, la policia de Polònia va advertir que grups vinculats a l'extrema dreta ja estan difonent informació falsa sobre presumptes delictes comesos per persones de l'Àfrica i l'Orient Mitjà que fugen de la guerra a Ucraïna.





La policia de Przemyśl va dir a Twitter: “Als mitjans, hi ha informació falsa que s'han produït delictes greus a Przemyśl i la frontera: robatoris, agressions i violacions. No és veritat. La policia no va registrar un nombre més gran de delictes en relació amb la situació a la frontera. #StopFakeNews”.