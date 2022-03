Koeman afirma que no va cometre cap error al Barça: "Vaig fer el que havia de fer"

El diari neerdanlès Algemeen Dagblad ha publicat una entrevista a Ronald Koeman, el que va ser entrenador del FC Barcelona fins a l'arribada de Xavi. El tècnic ha afirmat que creu que no va cometre cap error a can Barça i que es va sentir dolgut pel tracte que li van donar. A més, ha explicat que creu que hi ha alguna cosa tèrbola darrere d'alguns moviments al club.





Ronald Koeman, exentrenador del FC Barcelona /@EP





Així, Koeman ha explicat que no tornarà al Camp Nou en un temps, almenys mentre Laporta segueixi com a entrenador. “Amb aquest president no. No puc fingir que no ha passat res. El temps que se li va donar al nou entrenador, Xavi, no m'ho van donar. Encara ho trobo dolorós”, lamenta, abans de culpar les lesions dels jugadors de els mals resultats obtinguts.





En aquesta línia, ha apuntat que “Xavi tenia el mateix problema” que ell “al principi: molts jugadors lesionats, una selecció estreta, paciència de part del lideratge i reforços”. Cosa que assegura que li hauria agradat tenir en la seva etapa com a entrenador.





"PER QUÈ VA HAVER DE MARXAR MESSI SI DESPRÉS COMPREN A JUGADORS PER 55 MILIONS?"





Preguntat per la sortida de jugadors importants com Suárez o Messi, Koeman ha explicat que creu que hi ha alguna cosa darrere, ja que a ell li van insistir i després ha vist coses que no li han quadrat. "Vaig pensar massa en l'interès del club i no en mi, en què volia o considerava necessari. Va ser davant la insistència de la direcció del club que vaig accedir a la sortida d'alguns jugadors per posar les finances en ordre".





Després, ha afegit: “Però quan després veus que estan captant algú per 55 milions (com Ferran Torres) i poc després deixen anar a Messi... Llavors et preguntes si no n'hi haurà més. Per què se'n va haver d'anar Messi? ".





"FER EL QUE HAIA DE FER"





Durant l'entrevista, els periodistes van preguntar a Ronald Koeman si creu que va cometre errors al Barça, però la resposta ha estat clara: “No, segueixo pensant que vaig fer el que havia de fer. Jo no era l'entrenador de Laporta, fet. La sensació la vaig tenir des del primer moment que el vaig conèixer, després que va guanyar les eleccions, no hi va haver clic. Faltava el suport necessari des de dalt”, ha detallat.