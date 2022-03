CaixaBank i D-Wave usen aplicacions quàntiques per optimitzar la cartera d'inversions

Grup CaixaBank i D-Wave han presentat els resultats del pilot de dues aplicacions de computació quàntica financeres híbrides /@EP







Grup CaixaBank i D-Wave han presentat els resultats del pilot de dues aplicacions de computació quàntica financeres híbrides per optimitzar la cartera d'inversions i el càlcul de la cobertura d'inversions, segons un comunicat de l'entitat dijous.





Els dos projectes han permès reduir un 90% el temps de càlcul per resoldre problemes financers, millorant l'optimització de la cartera d'inversions, incrementant la taxa interna de rendiment (TIR) i minimitzant el capital necessari per a les operacions de cobertura.





VidaCaixa va aplicar els serveis de computació quàntica al núvol de D-Wave i els resolutors híbrids quàntics per construir una aplicació de computació quàntica per a la selecció i assignació de la seva cartera d'inversions, així com per al càlcul de cobertures de la cartera. CaixaBank està analitzant la possibilitat d'usar aquesta aplicació en altres àrees de l'organització en els propers mesos.





D'altra banda, també va utilitzar els serveis d'optimització híbrids quàntics de D-Wave per codificar un algorisme més ràpid.





D'aquesta manera, redueix "considerablement" el temps de càlcul necessari per trobar la solució òptima per millorar la cobertura de la cartera d'inversions.





L'entitat ha assegurat que aquesta tecnologia ha permès reduir "diverses hores de temps de càlcul" a alguns minuts, fet que facilita una complexitat més gran en la modelització, cosa que permet disposar d'un model més dinàmic i millor adaptat als mercats en temps real.





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicat que l'entitat preveu incrementar les seves "inversions i esforços a l'àmbit de la computació quàntica".