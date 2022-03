Condemnat a 24 anys per matar a ganivetades la seva dona a Terrassa

Jutjat de Violència sobre la Dona 1 de Terrassa | Google Maps







El Jutjat de Violència sobre la Dona 1 de Terrassa ha condemnat a 24 anys de presó un home per haver matat la seva dona propinant-li diverses ganivetades pel cos el juliol del 2019 a la localitat.





A la sentència recollida aquest dijous, la magistrada també li ha prohibit aproximar-se a menys de 1000 metres i comunicar-se amb els seus fills durant 34 anys, i ha condemnat a pagar una indemnització de més de 550.000 euros als familiars de la víctima.





Els fets van passar el 24 de juliol de 2019 al domicili de la parella a Terrassa, quan l'acusat i la víctima eren a la cuina, i l'home, "actuant amb la intenció de matar" la dona, li va clavar diverses punyalades .





La magistrada ha explicat que l'acusat va apunyalar repetidament "de manera sorprenent aprofitant que ella estava desprevinguda" i sense que pogués demanar ajuda, ja que es trobaven sols al domicili.





"L'acusat va actuar mogut per un sentiment de dominació sobre la seva dona i de menyspreu a la condició femenina de la víctima, a qui dirigia contínues expressions menyspreatives i sobre la qual exercia un permanent control en totes les facetes de la seva vida", ha manifestat .





Després del succés, l'acusat va anar a la Comissaria del Cos Nacional de Policia de la localitat i va manifestar els agents que havia matat la seva dona.





Així mateix, la jutgessa ha declarat que no ha quedat provat que mentre la parella estava esmorzant, la dona li digués al seu marit: "A mi el que realment m'agradaria és que et tiressis des d'un pont i et suïcidessis", fet que suposadament va enutjar a l'acusat i va provocar el desenllaç.





Tampoc ha quedat aprovat que l'acusat patís des de feia mesos depressió amb ansietat i que cometés els fets "amb les seves facultats volitives i intel·lectives greument alterades com a conseqüència de la seva afectació mental".