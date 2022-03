Cuina d´una casa a Tiraspol. Fotografia de JC Meneses





Transnistria , la república independent però no reconeguda per la comunitat internacional, està passant per seriosos problemes des que es va iniciar la invasió russa d'Ucraïna. Aquest feu prorus situat dins de Moldàvia ha sobreviscut durant dècades del comerç amb Ucraïna, principalment important béns des del port d'Odessa , una ciutat situada al sud-oest d'Ucraïna que està a tan sols 63 quilòmetres amb cotxe de la capital de Transnistria, Tiraspol .





Tot i això, aquesta relació entre veïns s'ha tallat bruscament des que Rússia va iniciar la invasió d'Ucraïna. Les autoritats ucraïneses, coneixent la propera relació entre Moscou i Transnístria, han tancat la frontera que unia el seu país amb la república no reconeguda: el pas de Kuchurhan , i amb això han interromput qualsevol mena de comunicació. Ara Transnistria es troba totalment aïllada i ha perdut el seu principal soci comercial, causant veritables estralls entre la població.





“Els preus s'han doblat”, explica Tim, un resident a Tiraspol, a CatalunyaPress. A més, alerta que comencen a escassejar aliments com cereals i pasta, i que aviat podrien ser inexistents als supermercats de Transnistria.





Bloc de pisos a Tiraspol - Fotografia de JC Meneses





Aquesta situació suposa un gran problema per a la població local, que cobra en una moneda no reconeguda a cap país del món, i per tant és paper mullat en creuar la frontera. Si escassegen els aliments a Tiraspol, els transnistrians no tenen la possibilitat de moure's fins a Moldàvia -l'única frontera que tenen oberta- i canviar la seva moneda per adquirir articles bàsics i tornar-hi, ja que els seus diners no val res fora del seu territori.





Amb aquest context, l'ombra d'una altra crisi humanitària sobrevola aquesta república no reconeguda, que es pot convertir en la primera víctima col·lateral de la invasió d'Ucraïna. A Tiraspol esperen que les tropes russes es dirigeixin fins a Odessa i tornin a obrir el pas que uneix Transnistria i Ucraïna. Si això no passa, les conseqüències poden ser catastròfiques per a aquest país invisible.