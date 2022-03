Les ONG espanyoles saturades de trucades de famílies que volen acollir nens d'Ucraïna

Dones amb els seus fills esperant en una estació de tren a prop de la frontera entre Ucraïna i Polònia. - Kay Nietfeld/dpa





Diferents ONG espanyoles que fan programes a l'estiu d'acollida a nens ucraïnesos tenen les línies "col·lapsades" aquests dies per les trucades de centenars d'espanyols que s'estan oferint a acollir famílies ucraïneses que fugen de la guerra al seu país.





Així, l'ONG Expoacció ( www.expoaccion.org ), que s'encarrega a Astúries del programa 'Vacances en pau' per a nens ucraïnesos, ha confirmat que estan "saturats" de trucades i que més de 600 famílies asturianes s'han ofert a acollir nens ucraïnesos i les seves famílies.





Fa 16 anys que l'organització desenvolupa un programa de vacances en pau amb nens d'Ucraïna i, arran de l'esclat de la guerra a Ucraïna, les famílies acollidores d'Astúries es van posar en contacte amb l'ONG per veure les possibilitats d'acollir-los.





El president de l'ONG, Jorge Enrique González Fuentes, explica que va trucar a l'ambaixada i li van dir que els nens no podrien sortir sols del país, i per això caldria acollir les famílies al complet.





Alhora, va començar a rebre trucades de les pròpies famílies ucraïneses que havien tingut relació amb el programa de Vacances en pau que volien sortir del país.





"Vaig començar a organitzar el dispositiu aquí amb famílies d'Astúries, que se'n van oferir un munt, tenim més de 600 famílies que es van oferir. L'endemà comencen a sortir famílies pel seu compte, a comptagotes, la majoria surten amb el lloc, ens van trucar per dir que no tenien per a gasolina ni per a bitllets, vam començar a enviar-los diners per a l'autobús, peatges, etcètera", explica González Fuentes en declaracions.





Aquest dijous arriba a Astúries la primera família, formada per un pare, una mare i els seus tres fills, un de 9 anys, un altre de 7 i un nadó, que seran acollits a un dels pisos que ha llogat l'ONG davant aquesta situació.





A més, el president de l'organització assenyala que els pròxims dies esperen l'arribada de més famílies, algunes "molt grans" , i per això fan una trucada als asturians que puguin oferir pisos o cases buides.





La previsió de l'ONG és que arribin, amb la seva ajuda, unes 200 famílies ucraïneses, encara que el president de l'organització reconeix que amb la col·laboració de les autoritats podrien organitzar l'arribada d'almenys 1.500.





Per traslladar les famílies des d'Ucraïna, l'ONG ha mobilitzat tres autobusos amb una monitora ucraïnesa.





Mentrestant, també estan fent amuntegament de mantes, roba d'abric i medicines per enviar les famílies que no han pogut sortir del país; i estan pagant els desplaçaments d'aquelles que aconsegueixen travessar la frontera. Per exemple, una família va arribar a Romania fent autoestop i després van agafar un avió a Bucarest, mentre que altres es desplacen a través de Polònia per carretera.





UN PILOT OFEREIX 24 PLACES EN UN AVIÓ





També estan rebent gestos solidaris com el d'unes persones que han ofert unes furgonetes grans per portar els subministraments d'emergència a Ucraïna, o un pilot que els ha ofert 24 places d'avió per portar Espanya a famílies ucraïneses.





Col·lapsada també hi ha aquests dies la línia de l'ONG catalana Osona amb els nens --Osona amb els nens-- ( www.osonaambelsnens.cat ), que porta des del 1997 acollint nens ucraïnesos i bielorussos que van haver de ser desplaçats de casa seva arrel de l'explosió de la central nuclear de Txernòbil.





Ara, aquells petits que van arribar a Osona (Catalunya) a passar l'estiu i que ja són pares, han contactat amb l'ONG perquè volen treure les seves famílies d'Ucraïna.





"Els que havien vingut de nens, ara ja amb 20 o 30 anys i amb família ens han demanat poder enviar les seves famílies aquí, els nois no poden però treuen els fills, les dones, les mares i les sogres", ha explicat la presidenta de l´ONG Mercè Fiol.





Segons precisa, moltes famílies de Catalunya han ofert els seus habitatges per acollir unitats familiars senceres i fins i tot algunes que havien acollit en el passat nens ucraïnesos s'han desplaçat fins a Polònia o Romania per recollir aquestes famílies que, altrament, no tindrien mitjans per arribar a Espanya.





De moment, estan arribant algunes famílies i aquest cap de setmana esperen una de sis i una altra de tres membres. A més, tenen comptabilitzades una vintena de persones que han creuat la frontera i que van en direcció a Espanya.





Fiol ha destacat la generositat de la gent que està trucant aquests dies per oferir-se a acollir, no només famílies que ja van acollir nens ucraïnesos en el passat, sinó moltes més. Respecte al que més cal ara, la presidenta de l'organització assenyala que necessiten allotjament per a les famílies, i "com més pisos" s'ofereixin, "millor".





A LA FRONTERA AMB UCRANIA





Per la seua banda, l'ong valenciana Junts per la Vida ( www.juntosporlavida.org ) s'ha desplaçat fins a la ciutat polonesa de Pzremysl, molt propera a la frontera amb Ucraïna, per oferir ajuda d'emergència i humanitària als refugiats que fugen de la guerra i gestionar el trasllat de famílies amb vincles amb València.





L'equip que s'hi ha traslladat està organitzant l'arribada i la recepció de famílies (menors i mares) que tenen vincles amb València pels programes d'acollida familiar que fan des de fa anys, així com de famílies que tenen algun altre vincle amb la ciutat .





La intenció és recepcionar-los i organitzar-ne el trasllat en autobusos a València on seran acollits per famílies valencianes. Segons indica l'ONG, ja estan arribant famílies a la frontera, i s'espera que els propers dies es pugui organitzar el trasllat de les primeres.





L'ONG ha mostrat la seva "emoció i satisfacció" en rebre les primeres famílies, que han travessat "moltes dificultats" per poder arribar fins a la frontera per carretera, durant dies, amb el perill de la guerra que pateix el país.





A més, la Fundació està rebent donacions a través del web per poder sufragar les despeses de tot l'operatiu.