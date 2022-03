França adverteix que "el pitjor encara ha de venir" després de la trucada entre Macron i Putin

Reunió entre Vladimir Putin i Emmanuel Macron @ep





Vladimir Putin li ha dit a Emmanuel Macron que "la negativa de Kíev a acceptar les condicions de Rússia" significa que continuarà amb la seva guerra a Ucraïna , va dir el palau de l'Elisi, i va afegir: "Esperem que el pitjor estigui per venir".





Mentre el nombre de refugiats que fugien del conflicte superava el milió i les forces russes, recolzades per intensos bombardejos, avançaven sobre ciutats i ports clau al sud i l'est, el president de Rússia va dir en una trucada de 90 minuts al seu homòleg francès que estava "preparat per anar fins al final" , asseguren fonts de l'Elisi a The Guardian.





Putin, que va iniciar la trucada, va repetir que l'objectiu de Moscou era la "neutralització, desmilitarització i desnazificació" d'Ucraïna, asseguren les mateixes fonts, i afegeixen que Moscou pretén prendre el control total del país per mitjans diplomàtics o militars.





Macron ha respost a Putin que estava cometent un "gran error" que costaria molt car a Rússia a llarg termini. "No hi va haver res en què va dir el president Putin per tranquil·litzar-nos", expliquen fonts properes al president de França. Macron ha dit a Putin que s'estava "mentint a si mateix" i que el seu país acabaria "aïllat, debilitat i sota sancions durant molt de temps".







Els negociadors ucraïnesos van arribar en helicòpter a Bielorússia per conversar amb la delegació de Rússia dijous a la recerca d'un alto el foc immediat i corredors humanitaris per permetre que els civils abandonin les àrees de primera línia, assegura l'assessor presidencial ucraïnès Mykhaylo Podolyak. Kíev va advertir prèviament que les demandes de Rússia no eren realistes.





El president ucraïnès, Volodymyr Zelenskiy, va advertir que si Occident no augmentava l'ajuda militar, Rússia avançaria sobre la resta d'Europa . "Si no tens el poder de tancar el cel, llavors dóna'm avions!" ell va dir. “Si no som més, aleshores, Déu no ho vulgui, Letònia, Lituània, Estònia seran els següents”.





Zelenskiy va demanar converses directes amb Putin i va dir que era “l'única manera d'aturar aquesta guerra”. Ucraïna “no estava atacant Rússia… Què vols de nosaltres? Deixa la nostra terra”. El president ucraïnès va dir en un vídeo anterior que les línies defensives del seu país es mantenien i va elogiar la resistència de la nació.