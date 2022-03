És possible que Rússia acabi iniciant una guerra nuclear? Els experts responen

A l'esquerra el fong atòmic sobre Hiroshima (6/8/1945) i a la dreta el de Nagasaki (9/8/1945) - Wikipedia





Durant el cap de setmana, el president rus, Vladimir Putin , va donar ordres a les forces nuclears de la seva nació perquè entressin en alerta. Dilluns, els Estats Units van dir que no respondrien amb canvis en els seus moviments nuclears. "En aquest moment no veiem cap raó per canviar els nostres propis nivells d'alerta", va explicar dilluns als periodistes la secretària de premsa de la Casa Blanca, Jen Psaki.





No obstant això, alguns experts estan preocupats per la possibilitat d'una escalada nuclear i tenen raons . De moment, el significat exacte de l'ordre de Putin al seu exèrcit continua sense estar clar.





"A causa de totes aquestes declaracions hostils o agressives i polítiques agressives, hem de començar aquesta manera especial de servei de combat de les nostres forces de dissuasió", va dir Putin en activar la defensa nuclear.





Pavel Podvig, investigador principal de l'Institut de les Nacions Unides per a la Investigació del Desarmament a Ginebra, assegura que no és clar què és realment una "manera especial de servei de combat". Una possibilitat, diu Podvig, és que l'ordre activés el sistema d'ordre i control nuclear de la nació.





"Normalment, en temps de pau, el sistema d'ordre i control està configurat de manera que fa que la transmissió d'una ordre d'atac sigui gairebé impossible", explica. "És com si poguessis pressionar el botó, però després no passa res, perquè el botó no està connectat a res", assegura. Aleshores, l'ordre de Putin pot haver significat que volia que s'activés el botó.





D'altra banda, potser no. Podvig explica que una declaració de seguiment del Ministeri de Defensa rus podria significar simplement augmentar la dotació de personal a les instal·lacions que recolzen les armes nuclears. Podria ser que "simplement afegissin algunes persones més a les quadrilles", assegura l'expert.





Rússia té moltes armes nuclears llistes





Rússia té més armes nuclears que qualsevol altra nació a la Terra, segons Hans Kristensen, director del projecte d'informació nuclear de la Federació de Científics Nord-americans.

"Estimem que tenen unes 4.500 ogives nuclears al seu arsenal militar", assenyala.





Ara com ara, les armes nuclears més grans de Rússia, a bord dels seus submarins, bombarders i míssils balístics intercontinentals, semblen estar al seu nivell habitual d'alerta, diu Kristensen. Però l'arsenal de la nació també inclou prop de 2.000 armes nuclears tàctiques, que es mantenen en instal·lacions d'emmagatzematge a tota Rússia.





"Van ser desenvolupats amb el propòsit de lluitar una batalla regional limitada. Una mena de guerra nuclear en una àrea molt petita", diu Kristensen.





Estats Units té al voltant de 100 bombes nuclears estacionades a tota Europa que podrien utilitzar-se per a una guerra nuclear tàctica. Les armes del camp de batalla del Kremlin es poden llançar als mateixos míssils de curt abast que Rússia està usant actualment per bombardejar Ucraïna, com el seu míssil balístic Iskander.





En aquest moment, no hi ha indicis que les armes nuclears hagin estat retirades de l'emmagatzematge. Rússia explica que faria servir armes nuclears només com a últim recurs, però alguns són escèptics.





Rússia diu oficialment que faria servir armes nuclears només si la supervivència de la nació estigués en risc. Però no tothom pensa que les seves regles nuclears són tan clares. "Molta gent ha qüestionat si el llistó per a l'ús nuclear rus és tan alt com diuen les declaracions oficials", diu Olga Oliker, de l'International Crisis Group.





El 2018, la revisió de la postura nuclear del Pentàgon va advertir que Rússia podria utilitzar una bomba nuclear al camp de batalla per "reduir" un conflicte en termes favorables per a Rússia . En altres paraules, Rússia podria detonar una arma més petita perquè els seus oponents retrocedeixin.





Aquesta declaració va ser una mica controvertida entre els experts en control d'armes en aquell moment. Oliker creu que aquesta acció només podria passar en una guerra directa amb les forces de l'OTAN. En el conflicte actual amb Ucraïna, "crec que és molt poc probable que Moscou simplement llanci una arma nuclear contra alguna cosa ", diu.





El risc d'error de càlcul és més gran del que ha estat en anys





Les últimes declaracions de Putin poden equivaler a poc més que un soroll de sabres nuclears, diu Jeffrey Lewis, acadèmic principal de l'Institut d'Estudis Internacionals de Middlebury a Monterey. "Putin ha tingut una setmana força dolenta amb les notícies", diu.





"L'exèrcit ucraïnès està contraatacant, cosa que no esperava. L'exèrcit rus s'està exercint terriblement. Estan bombardejant indiscriminadament àrees civils. Totes aquestes coses ho fan semblar feble, i la millor manera de baixar una mica aquests titulars és una amenaça nuclear", sentència.