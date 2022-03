Renfe organitza un servei alternatiu a Tarragona per obres al Corredor Mediterrani

Tren de Renfe @ep





Renfe ha anunciat un servei alternatiu per als serveis de Regionals de les línies R14, R15 i R16 a l'àmbit de Tarragona per les obres d'implementació del tercer carril del Corredor Mediterrani entre el 4 de març i el 8 d'abril.





En els dies laborables es modificaran els horaris per limitacions de velocitat al tram afectat; mentre que els dissabtes s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Tarragona i Reus per a sis trens, segons un comunicat de l'empresa aquest dijous.





D'altra banda, els diumenges s'haurà de fer el recorregut per carretera entre les dues ciutats en quatre trens.