Els delictes d'odi es van disparar a Catalunya el 2021

Dues noies sostenen la bandera LGTBI /@EP





La portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, va presentar aquesta setmana el balanç de l'activitat policial relacionada amb els delictes d'odi i de discriminació a Catalunya. Alhora, va apostar per la prevenció i la formació com a eines per garantir el respecte a la diversitat i la pluralitat. Una cosa que, segons mostren les dades, podria ser essencial: el 2021 els delictes d'odi van créixer un 26% a la comunitat respecte a l'any anterior i el 19% del total els van cometre menors d'edat.





LA XIFRA CREIX, ESPECIALMENT A L'ÀMBIT DE LA LGTBI-FÒBIA





L'any 2021, un total de 575 persones van denunciar haver estat víctimes de violència per la seva condició sexual, la seva ideologia, el seu origen o la seva religió , va explicar Escudé. La xifra, com dèiem, és un 26% més alta que l'any anterior.





Assenyalen des del cos de Mossos que el 43% del total dels casos investigadors eren per delictes en l'àmbit LGTBI-fòbia . De fet, indiquen que aquests s'han triplicat respecte al 2016 i han crescut de manera exponencial. En aquell moment es van denunciar 62 casos i el 2021 van ser 215. Després d'aquests, es troben els delictes d'origen racial , que corresponen al 28,4% del total . Completen el rànquing els delictes d'orientació política , amb un 20,9% .





@Catalunyapress. Font: Mossos d'Esquadra.





Pel que fa a les demarcacions on van tenir lloc els delictes d'odi denunciats, Barcelona ocupa el primer lloc, seguida de Girona , Lleida i Tarragona . I pel que fa a la manera com es van cometre, 496 (91%) es van fer de forma presencial, mentre que els 79 restants es van cometre en el marc d'Internet i les xarxes socials.





De fet, des de Catalunyapress parlem recentment amb Salvador Samper, de l'Observatori Espanyol de Delictes Informàtics ( OEDI ) , que ens va explicar que per Internet també es cometen delictes vinculats amb la violència de gènere i que malgrat que es duen a terme a través d'una pantalla, "causen moltes morts" .









D'altra banda, Montserrat Escudé va detallar que les tipologies delictives vinculades a l'odi ia la discriminació que s'han denunciat més són els delictes que atempten contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, així com lesions, amenaces, tractes denigrants i danys.





ELS MOSSOS ANIMEN A DENUNCIAR





La portaveu del cos de Mossos va comentar que, des de l'any 2011, el creixement més gran de denúncies de delictes d'odi es va donar els anys 2018 i 2019. Això ho va relacionar amb les motivacions polítiques d'aquest període de temps, "fruit del context polític que es van denunciar".





Però el cert és que el nombre de denúncies s'ha incrementat en general . Com dèiem, el total de delictes d'odi de què tenen coneixement els Mossos respecte al 2021 és un 26% superior al del 2020. Pel que fa a Barcelona en concret, fa diversos mesos els agents van explicar que s'havien duplicat els delictes d'odi en els últims deu anys : el 2010 se'n van denunciar 129, mentre que el 2020 se'n van registrar 261. No obstant això, aquests 261 casos són un 28,5% menys dels que es van comptabilitzar en els dos anys previs, ja que la pandèmia va frenar durant uns mesos aquests delictes.





Pel que fa a Espanya, les estadístiques del Ministeri de l'Interior reflecteixen que els primers sis mesos del 2021 la Policia i la Guàrdia Civil havien rebut un total de 610 denúncies per delictes d'odi, fet que suposa un 9,3% més que en els mateixos mesos de 2019 , quan la xifra va ser de 558. Cal apuntar que aquest és el nombre més elevat des que es comencessin a recollir dades el 2014.





Així, les xifres van a l'alça. Però des del cos dels Mossos creuen que hi ha delictes d'odi ocults que no es denuncien, cosa que animen a canviar. Assenyalen que si aquestes conductes no surten a la llum es contribueix que hi hagi una "major impunitat per part dels autors dels fets".





Creixement dels delictes d'odi a Espanya. @catalunyapress.











LA PREVENCIÓ I L'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA, FONAMENTALS





Entre les dades exposades pels Mossos es pot ressaltar que van detenir 116 persones i 330 van ser investigades a causa de les denúncies interposades. D'aquestes, el 80% eren homes i el 20% dones. I el 19% eren menors (30 tenien entre 10 i 13 anys i 56, entre 14 i 17) .





Per això, és important conscienciar els infants des que són petits que cal respectar qualsevol persona, independentment de la seva condició sexual, la seva religió o la seva ideologia política, entre altres coses.





"El 19% dels detinguts o investigats són menors, això ens ha d'alertar perquè no es normalitzin aquestes conductes". En aquesta línia, la inspectora explica que “ és molt important poder fer una tasca pedagògica i d'acompanyament amb la gent més jove i, per tant, més vulnerable a les conductes d'odi i discriminació ”. I més en un context on les conductes d'odi i discriminació protagonitzades per menors ha crescut i això ens preocupa”.





Pel que fa a les víctimes, des dels Mossos van exposar que durant el 2021, l'11,6% de les 575 persones que van patir conductes d'odi eren menors i un 3,3% eren més grans de 65 anys. La inspectora Escudé va assenyalar que per a ells, és una prioritat atendre-les i també a la resta i estableixen procediments homogenis per fer-ho.