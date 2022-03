L'empremta digital de la ciberguerrilla de Colau deixa l'alcaldessa nua davant del jutge

Ada Colau donant explicacions davant dels mitjans/ @EP





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'enfronta aquest divendres 4 de març, a una declaració en qualitat de recerca –imputada- a la Ciutat de la Justícia. Compareix acusada de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals públics i negociacions prohibides al presumptament anar atorgant de forma exponencial subvencions a entitats, on ella i altres càrrecs del seu partit, els comuns, havien treballat abans de viure de la política.





Davant de l'enrenou públic que va provocar aquesta inèdita imputació judicial de l'alcaldessa de la ciutat més important de Catalunya la seva guàrdia pretoriana va fer pinya al voltant seu, per protegir-se, que no per protegir-la. No en va Colau nodreix amb diners públics del consistori barceloní, i de diverses maneres, les butxaques d'una ingent quantitat de cortesans de tota mena. I per això la campanya carregant contra els denunciants va ser de desafiament i incessant a les xarxes socials i qualsevol pot comprovar-ho fent una simple cerca amb el títol: “Heu sentit que Colau declararà per presumpta malversació?” .





LES EMPREMTES IMBORRABLES D'INTERNET





Entre la seva cort van sortir a combatre com a hordes els que refugiats a l'internet més profund adopten “personalitats múltiples” per treballar coordinats a Ciberguerrilla. Una mena de colla de carrer digital, on mitjançant accions amb “bots” humans i tecnològics fan creure als que els llegeixen que són legió. Encara que en els últims comicis celebrats a Catalunya els comuns van perdre pel camí més de 300.000 vots de l'embranzida i Podem va punxar electoralment a Madrid , Galícia, Euskadi i fins i tot a Castella i Lleó , en una cosa que són dades i no meres especulacions.













I enmig de les seves croades digitals solen deixar al fang que ells mateixos creen unes petjades diàfanes. Aquesta sort d' empremta digital, molles de pa a la xarxa, fàcils de seguir des del conegut com a internet fosc, on diuen que es mouen. Una cosa que es fa difícil de creure per com són molt descuidats i com presumeixen.





Perquè el soroll que fan, els fa oblidar que sí que hi ha un lloc on tot se sap, on sí que passen les coses importants de la xarxa. Aquest lloc desconegut per al comú dels mortals, que ells esmenten però que està ple de persones realment encriptades. Un club d'anònims als quals molt poca gent hi accedeix, però que lliuren batalles contra pederastes o traficants de persones. Capaços de fer que la seva feina invisible serveixi a una societat que no els coneixerà mai i és una comunitat molt tancada que es regeix per estrictes codis de conducta. Aquests codis de què la ciberguerrilla colla d'Ada Colau manca i que seran la seva perdició final.









QUI ÉS DIANA F.?













En el globus comunicatiu que es retroalimenta així mateix, innombrables mitjans de comunicació es van fer ressò d'un fil de Twitter d'un compte que respon a “ @DianaFT88 ” on gairebé no apareixen dades identificades de la persona darrere d'aquest compte. No van ser mitjans qualssevol els difusors i fins i tot alguns de signe editorial contrari .









Extracte d'una de les notícies que va publicar el fil de Diana







I en aquest fil pel·liculer, a l'alçada de l'Ada Colau “actriu”, la tal “Diana” va defensar la tesi d'una persecució sesuda cap a l'alcaldessa . Víctima segons Diana del cruel sistema que buscava enderrocar-la mitjançant el desprestigi per terra, mar i aire. Pobre Colau! Col·locant segons “Diana” al seu lloc els malvats –que són tots aquells que gosen discutir-li qualsevol acció dins del seu consistori-.





La paraula fechite de comuns i podemitas: Lawfare quan són investigats judicialment





No ho va dir, però es dedueix que també malvada aquesta justícia que admet a tràmit aquesta confabulació judeo-maçònica contra Colau i els comuns-podemites, etcètera. Però res més lluny de la realitat, perquè amb aquest bosc que van voler i insisteixen a col·locar davant de l'opinió pública el que volen els caps pensants és no deixar veure els arbres que el componen. I és més que curiós saber qui són els seus dos arbres executors principals. Perquè sabent-ho, canvia la història, però molt.





La pregunta clau, que ningú es va fer aquells dies de gener va ser: però, qui és Diana F perquè determinats mitjans de comunicació d'aquest país donin total pista a aquesta gran desconeguda amb foto indefinida? La resposta senzilla és la que comporta la veritat. Perquè només a un conegut li permets entrar a la teva portada, sense posar en dubte res del que diu, encara que ho hauries de fer igual que amb tots.





El compte de Twitter @DianaFT88 podria semblar a simple vista un Bot , un robot, un programa que realitza la tasca automatitzada de crear tweets. Dissenyat per imitar o substituir les accions d'un ésser humà.





Però darrere de Diana hi ha una dona amb cara i ulls experta en ciberseguretat, col·laboradora en múltiples mitjans de comunicació i que participa en grups d'Anonymous poc secrets a Catalunya. Ella utilitza el compte de “Diana” com un “compte B” , un compte a Twitter secundari, aquell on et permets dir totes les burrades que vulguis “sense conseqüències” des del més absolut anonimat i des de certa privadesa per a la majoria. Per ser ella mateixa sense filtres ni línies vermelles. Per injuriar sense mesura sabent que fer-ho a cara descoberta tindria conseqüències amb un preu que no vol pagar, però pel que està disposada a cobrar.







Diana” és ella i moltes altres personalitats múltiples , ja que de tant en tant es deixa ajudar per diverses mans i escriu amb diferents estils molt marcats i diferents.





Tenim la Diana gamberra...

... la Diana que s'expressa en un perfecte castellà ....













... i la Diana pro-comuns ....















Diana de tant en tant deixa que una d'aquestes mans es visualitzi perquè li agrada molt figurar-hi. Com és el cas del ciber xantatgista professional, Julián Macias, acte batejat expert en xarxes socials, periodista de recerca i aviat “ho sé tot” perquè “jo ho dic” gràcies a la seva alta capacitat d'inventiva personal, ajudat al seu periple de lluitador “blanca colom” i posseïdor de la VERITAT, PI





Pablo Iglesias usant el seu vocabulari favorit i atacant un periodista





Perquè ja ho va dir el setembre del 2020, Manuel Calvente en alguna de les seves declaracions públiques com a exadvocat de Podem, qui va expressar entre llàgrimes l'assetjament de la “guerrilla de Podem” en declarar pel “cas Dina” . Arribant a aflorar que temia per “la seva integritat física” per la “incitació a l'odi” contra ell a Twitter. Afirmant que “m'insulten, m'assetgen, m'amenacen. Mitjançant una campanya perversa perquè calli”. I darrere de totes aquestes accions va estar assenyalat pels “seus” Julián Macías . Quin personatge!.





Però Macías és una “Diana auxiliar” i es pot veure aquesta relació a la llum de Twitter, on Macías retuiteja els fils de Diana i Diana els de Macías, en un ball d'autobombo sense fi.





RT de Diana a un tweet de Julian Macías













RT de Julian Macías a Diana





Darrere de Diana, i emprant la mateixa “força bruta” investigadora de la qual ella presumia amb emoticones a les seves tweets de personalitat oculta anònimament, ens han explicat els que saben a CatalunyaPress, que la tal “Diana” no és altra que Mercè Molist Ferrer .













Que com ella mateixa diu a la seva web és una periodista espanyola, especialitzada a Internet, comunitats virtuals i seguretat informàtica, autora de Hackstory que recull la història de l'underground hacker a la península ibèrica.









El 2015 al costat del catedràtic Manel Medina, va escriure “Cibercrimen”, on revisa els diferents atacs que es poden patir a Internet. No és irònic?









Mercè Molist la periodista experta a Hackers







Algú que sap perfectament que és una IP i que la mateixa IP pot aparèixer lligada a diverses webs d'empreses que no tenen res a veure tret de tenir un mateix proveïdor de servidors no dedicats . I que, si diu alguna cosa diferent a això, sap, sabent que menteix, i menteix molt, per molta força bruta i argot pseudo hackerià que li posi als fils a Twitter que fa per encàrrec. I ara què passarà destapat el pastís? Desmentirà Molist a la seva gent gran?





JULIAN MACIES ESPECIALITZAT EN MANIPULACIÓ DE MASSES A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS





Julian Macías en una de les seves múltiples entrevistes com a "expert"-"activista".





La seva parella de ball masculina en aquest vergonyós xou de xarxes no té secrets, perquè és un llibre obert. Julián Macías de dilluns a dijous es dedica full time a “Pandemia Digital” un espai a Twich.





On fa petició de diners com va aprendre a Podem









És el cap de la guerrilla digital de Podem que vesteix, les seves asseveracions de part, com a saberudes “investigacions en xarxes socials” en qualitat de “expert”. Però expert en què?





A Macías en el seu propi partit ho han catalogat amb lindeses com “vulgar matón”, el “macarra que tot partit necessita” i en veu una mica baixa diuen que és “un presumpte delinqüent que necessitem per a algunes cosetes” .









Cosites com “pucherejar” les primàries al costat del seu company de pis informàtic. Un jove, bonàs i disposat a presumir sobre “la consulta en què fem fora Albano”. És la seva gesta més gloriosa del 2017. Sense cap remordiment, perquè per a ells tot forma part d'un videojoc interactiu on se senten “poderosos” i intocables. En una mena de metavers lliure sense codi ètic correctiu que va estar sota l'atenta mirada d'un Pablo Echenique, que cantava un any abans la seva alegre “Chupame la minga, Dominga” . Doncs això.





















Pablo Echenique cantant una jocosa jota











Macías de qui Pablo Iglesias diu d'ell que s'ha convertit en un referent del periodisme a "España i també a America Latina, i ho diu sense riure, si us plau no riguin, va ser denunciat per planejar i dissenyar una campanya de difamació contra el jutge García-Castellón, va expandir la seva difamació amb ajuda de la seva xarxa de guerrillers digitals que retuitegen “les seves mentides” contra aquells que aquell dia toqui desacreditar. al davant.









La figura clau dels ciberatacs a Podem









Queden posats sobre avís. Advertits. Qualsevol a les mans pot semblar el que no és, “un plàtan serà una poma” i una “poma una maduixa” i cap una fruita. Ja que si en alguna cosa és un expert Macias és en manipulació de masses a través de fomentar la distracció sobre allò important, infantilitzar l'interlocutor, apel·lar més a les emocions que a la reflexió i promoure la complaença en la mediocritat. O el que ho és el mateix elevar els mediocres a “carregats” amb pseudopoder. Són capaços vostès lectors de dir-me com es diu l'actual coordinadora de Podem a Catalunya sense buscar-ho ? Doncs això, que només la coneixen a casa seva i gràcies. I els asseguro que no és casual sinó premeditat.













10 estratègies de manipulació de masses





A Julián Macías, li paguen i cobra, per fer servir una sèrie de tècniques relacionades, entre si, perquè vostès i tots el que li llegeixin creguin les seves idees que afavoreixen en el cas que ens ocupa els interessos de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , que avui compareix davant un jutge que la investiga. Perquè la manipulació de masses és una arma política molt del nostre dia a dia i no pas una llegenda urbana. És molt real i si no estem atents, ens la colen per l'escaire com en el cas que els descric amb pèls i senyals.





Macías és un Göbbels expert en propaganda del partit morat, dels comuns i de qui li pagui, perquè ningú no dubta dels que estan a prop seu, que és un mercenari que té un preu. Potser per això també va haver de declarar davant el jutge pel cas Neurona . Mesura i planifica totes les seves accions d'incitació a l'odi i contra els enemics considerats del dia, i ho fa amb ple coneixement de causa.









Macías està ficat a tots els tolls de Podem





Pertany sens dubte al cercle íntim d'aquest Pablo Iglesias que ara que no es dedica a la política, com ell mateix va confessar a la passada campanya electoral de Castella i Lleó “pot dir la veritat”, encara que la veritat i la mentida són paraules que a la boca generen dubtes raonables.





















Vídeo de les passades eleccions a Castella i Lleó elaborat per El Mundo.





Julián és metòdic i individualitza els enemics de cada projecte guerriller que tingui encomanat, reduint-los a una sola categoria, distraient el seu públic negant les males notícies com la imputació de l'alcaldessa Colau i inventant una hipòtesi de desprestigi que constitueix una “amenaça greu” per a tota la gent d'esquerra com si ell ho hagués estat alguna vegada.





Macías no té límits en la capacitat per insultar







Macías sol utilitzar un llenguatge bèl·lic en les seves declaracions i escrits







No escatima esforços repetint el seu fil argumental, una vegada i una altra, fins a la sacietat les mateixes idees repetides incansablement, fent seu el lema que “si una mentida es repeteix suficientment a caba per convertir-se en veritat ” . Si la seva orda de ciber guerrillers han de dir que “Colau està sent perseguida” obvien els delictes que se li imputen i pels quals ha de declarar davant d'un jutge que va admetre a tràmit una denúncia. I qui denuncia és qui es posa sobre sospita i no els fets que s'investiguen ni la investigada. A què els sona?.







I sense donar temps a pensar gaire, emeten constantment informacions i arguments nous a un ritme incessant i matxacó, com en un ring de boxa per noquejar qui s'ha de parlar de la cova d'Alí Babà o els seus 40 lladres.













El seu argument es construeix a partir de fonts diverses, globus sondes o informacions fragmentàries, sobre la base del principi de la versemblança. Silenciar les qüestions sobre les quals no tenen arguments. Desplegant la seva propaganda mitjançant un complex entramat d'odis i prejudicis arrelats a la societat, per arribar a convèncer molta gent que així, com ells ho exposen, és com pensa “tothom”. Perquè busquen crear una impressió d'unanimitat fictícia.





Macies parlant de la seva xarxa de ciberguerrillers







Macías va voler ser polític a Extremadura i va fracassar i per això es va especialitzar dins de Podem a ser un difamador professional, amb totes les seves lletres, quan era el responsable màxim de xarxes de Podemos. I ara com a satèl·lit segueix vivint de la sopa boba des d'una intenció que frega les vores del que és delictiu i pel que ha estat investigat per les Forces de Seguretat en més d'una ocasió. Durant anys i des de Leganés es va dedicar a teixir una xarxa de bots per difamar, injuriar i calumniar al costat de molts batejats com a “esclaus digitals” afins, que el retuitegen.









Macías és partidari d'"esmolar la destral" contra els seus enemics











Entre ells en aquesta campanya Pro Colau, van participar càrrecs públics dels comuns amb els seus propis comptes, sense amagar-se, vigilats pel fidel “Rasputín” Alemany que va passar llesta segons ens expliquen, molt nerviós i preocupat per la mare dels seus fills.









RT d'Adrià Alemany parella d'Ada Colau sobre un tweet de Julian Macías





Colau que en cada compareixença on li preguntaven per aquesta imputació i declaració es tocava les mans en un clar senyal del nerviosisme que se n'apoderava.





Ada Colau amb el seu ball de mans a la compareixença per donar explicacions sobre la seva imputació















Significat d'entrellaçar les mans en llenguatge no verbal







No està tranquil · la i per això va voler que el jutge que la interrogarà arxivés el seu cas . Totes les subvencions posades en qüestió compten amb el necessari requisit de “ necessitat pública ”? Un tema clau que dirimirà el jutge instructor sobre la base sobre allò que digui Colau aquest divendres.







El veritable veredicte a Colau







Macías col·labora on Pablo Iglesias el seu cap li permet. Es piropegen, s'entrevisten entre ells, es fan flors mil. Confabulen i ho fan sense Irene Montero, que guarda molt mals records de l'exportaveu de la PAH, Ada Colau, amb qui va tenir els seus més i els seus menys en aquella etapa pre-Podem. Es porten molt malament i és un secret de domini públic .



















En resum, si els ciber guerrillers de capçalera de Colau són aquesta parella de ball, a dalt descrita, desconfiïn. Si una professional de prestigi com la Mercè Molist s'ha d'amagar per fer alguna cosa, desconfiïn. Si algú com Javier Macías ha de dir al món tota l'estona qui és i com sap molt, desconfiïn . Sí que la seva tropa l'anomenen “ciberguerrilla”, desconfien, vivim en democràcia. I si algú renuncia a complir el seu propi codi ètic perquè la Llei de l'Embut és la seva màxima, com Ada Colau, desconfiïn .





Ada Colau és la reina nua i tothom l'està mirant aquest divendres .





Colau una estoneta sola a la seva habitació





Seguirem informant…