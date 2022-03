Els nivells de radiació continuen estables després d'un bombardeig a la planta nuclear de Zaporíjia

Edificis anexos a la central de Zaporíjia





Un bombardeig rus ha provocat un incendi aquest dijous a la nit a la central nuclear de Zaporíjia (Ucraïna), la més gran d'Europa, a la vora del riu Dniéper, tot i que de moment "no s'han registrat canvis en els nivells de radiació", segons l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (AIEA).





"A les 05.55 hores (hora local), s'ha detectat un incendi a l'edifici d'entrenament de la central nuclear Zaporíjia en Enerhodar en un àrea de 2.000 metres quadrats. No hi ha hagut víctimes ni ferits preliminars", ha assegurat en un informe el Servei d'Emergències d'Ucraïna.





En un vídeo publicat a Facebook, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat el cessament dels bombardejos, i ha alertat que els tancs russos "estan disparant a unitats nuclears" i que van "equipats amb càmeres termogràfiques".





En el marc d'una ronda de contactes, Zelenski ha parlat amb el president dels Estats Units, Joe Biden, sobre la situació a la central nuclear. La Casa Blanca també vigila l'incendi, confirmat en un primer moment pel portaveu de la central, Andriy Tuz, qui ha advertit d'un possible perill real d'amenaça nuclear.





Biden ha sostingut que Rússia ha de "cessar les seves activitats militars a la zona i permetre als Bombers i al personal d'emergència accedir al lloc", segons ha informat la Casa Blanca en un comunicat.





Zelenski també ha parlat amb el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, que ha condemnat l'atac i ha sollicitat "permetre l'accés sense restriccions dels serveis d'emergència a la planta", segons un comunicat del Govern del Regne Unit.





Les autoritats locals han afirmat en un primer moment que les tropes russes han impedit el pas dels bombers, encara que posteriorment han confirmat que la central nuclear "està assegurada", han destacat les agències de notícies Unian i Ukrinform.





Per la seva banda, l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (AIEA) ha informat en el seu compte de Twitter que "no s'han registrat canvis en els nivells de radiació en l'emplaçament de la central nuclear" i que està en contacte amb les autoritats ucraïneses per controlar la situació.





Així mateix, el ministre d'Afers exteriors d'Ucraïna, Dmytro Kuleba, ha sollicitat a les tropes russes que deixin d'atacar la central nuclear més gran d'Europa perquè si esclata, l'impacte "serà 10 vegades major que Txernòbil".





"Els russos han de cessar el foc immediatament i permetre als bombers establir una zona de seguretat!", ha alertat Kuleba en el seu perfil oficial de Twitter.





PORTAVEU DE LA CENTRAL

El portaveu de la central ha assenyalat en un primer moment que "l'equip de la Federació Russa" estava disparant contra la planta d'energia nuclear de Zaporíjia: "Hi ha una amenaça real de perill nuclear a la planta d'energia nuclear més gran d'Europa", ha dit, segons recull l'agència de notícies Unian.





El passat 1 de març, l'Agència Internacional de l'Energia (OIEA) va perdre el contacte amb les estacions de monitoratge radiològic automàtiques a la ciutat, que és el més gran dels emplaçaments nuclears d'Ucraïna.





Allà hi ha sis dels seus 15 reactors. Especialistes ucraïnesos tracten de determinar la causa de la pèrdua de la transferència de dades de la central nuclear de Zaporíjiai de restablir-la. A més, l'AIEA ha aprovat una resolució en la qual condemna la presa de diverses centrals nuclears ucraïneses per part de les forces russes.





Les Forces Armades ucraïneses van afirmar aquest dijous que "continuen els esforços" per part de Rússia per arribar als afores de Zaporíjia i Mariúpol, dos enclavaments estratègics que permetrien a Rússia tancar el cercle i avançar cap a altres punts com Dnipro i Odesa.





Aquests últims dies, els veïns d'Enerhodar i Zaporíjiahan han intentat bloquejar les carreteres per retrassar l'avançament de les tropes russes que finalment han entrat al territori.