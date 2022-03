Neix FeMeS, l'associació espanyola de feministes socialistes

Amelia Valcárcel @ep





El proper dissabte 5 de març es presenta l' Associació Espanyola de Feministes Socialistes (FeMeS) , una organització sense ànim de lucre composta per dones que aspiren a transformar la societat per convertir-la en lliure, igual i justa socialment i sexualment. L'associació neix per assolir la igualtat real i efectiva entre dones i homes i defensar els drets humans de les dones a nivell nacional i internacional. L´acte de presentació tindrà lloc a les 12 hores a la Casa de Vaques de Madrid i estarà conduït per les Towanda Rebels.





"L´objectiu prioritari de FeMeS és vetllar pel compliment de l´agenda abolicionista feminista, on destaquen l´abolició de la prostitució, dels ventres de lloguer, del gènere i de qualsevol altra forma d´apropiació i explotació del cos de les dones", afirma Amèlia Valcárcel presidenta de l'associació.





En un moment crucial en què el feminisme es desdibuixa i és atacat per defensar la seva agenda històrica, aquesta associació té la finalitat d'assegurar la llibertat d'expressió de l'ideari feminista. A més, treballarà per contribuir que el moviment feminista sigui interlocutor directe amb les administracions públiques, els partits polítics i amb tots aquells actors socioeconòmics rellevants per aconseguir canvis socials.





FeMeS està formada per un grup de persones amb consciència de classe i de l'opressió per raó de sexe i té present totes aquelles dones que viuen situacions de pobresa extrema i de manca de recursos . Amelia Valcárcel, presidenta de l'associació, afirma que totes les seves integrants s'identifiquen amb el feminisme i l'esquerra com a espais polítics, ja que consideren que el feminisme socialista “és emancipatori del patriarcat i de les estructures econòmiques, materials i simbòliques que subordinen les dones ”.





La Junta Directiva de FeMes està formada per Amelia Valcárcel (presidenta), Altamira Gonzalo i Kiti Blat (vicepresidentes), Inma Moraleda (secretària) i Rosa Peris (tresorera). Entre les vocals hi ha Yolanda Besteiro, Carmen Cajide, Malé Chillida, Meli Galarza, Maria José Hernández, Rocío León, Alicia Miyares, Lourdes Muñoz Santamaría, María José Partera





González, Rafaela Pastor Martínez, Cristina Ubani, Juana Serna i Soledad Muruaga. D'altra banda, entre les sòcies feministes socialistes hi ha noms molt rellevants i referents a l'articulació de polítiques d'igualtat.