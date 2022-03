L'exministra González Laya alerta: "Una guerra entre potències nuclears no la guanya ningú"

L'exministra d'Afers Exteriors i degana del Paris School of International Affairs, Arancha González-Laya , ha alertat aquest divendres que "una guerra entre potències nuclears no la guanya ningú".





En una entrevista de La2 i Ràdio 4, ha defensat que l'única via possible davant l'atac rus passa per les sancions imposades, incloses les econòmiques amb un "alt cost per a ell i els amics", en referència al president rus, Vladimir Putin.





González Laya ha sostingut que "Putin ja ha perdut la guerra" , perquè creu que els ucraïnesos han demostrat que no comparteixen un projecte d'una gran Rússia que inclogui Ucraïna, que assegura que és el que vol Putin.





Preguntada pel fet que Rússia sí que pugui guanyar militarment, ha advertit que una guerra "no és només un conjunt d'actuacions militars", i que, en el cas que Rússia guanyés militarment, venceria però no convenceria.





Considera que, amb aquestes sancions, la UE ha buscat "donar-li on li fa més mal" Putin a través d'una resposta d'unitat , i creu que aquestes sancions poden influir en la ciutadania russa i que dirigeixin el seu malestar cap a Putin, perquè creu que és qui ho ha causat.





González Laya, que ha acusat Putin de mentir, ha destacat que aquesta guerra ha d'interpel·lar tothom, i ha celebrat que es mantinguin oberts els canals de comunicació amb el Kremlin: “D'alguna manera, cal buscar sempre que s'acabi com més aviat millor aquest conflicte".





RESPOSTA "SOLIDÀRIA" I ORDENADA





Davant les persones que abandonen Ucraïna per la guerra, la que va ser ministra fins al juliol ha defensat que Europa "s'ha de mostrar ferma i solidària amb les injustícies", i creu que ho ha de fer de manera ordenada.





"El que veiem a Ucraïna és gent fugint d'una guerra cruenta", ha afegit i, sobre la dependència del gas rus d'alguns països europeus, ha dit que no ha accelerat la transició energètica.