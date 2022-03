Colau no contesta Catalunyapress sobre el silenci abans de les preguntes de l'Associació denunciant

-

Ada Colau imposant un somriure per als mitjans apostats a la porta de la Ciutat de la Justícia/ @EP





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha acabat de declarar cap a les 11.30 hores aquest divendres a la Ciutat de la Justícia davant el Jutjat d'Instrucció 21 per presumptes irregularitats en la concessió de subvencions a entitats socials. Va arribar deu minuts abans i parapetada entre un gran dispositiu de seguretat que feia impossible acostar-se a l'alcaldessa Colau. Cap de les seves regidores de confiança l'acompanyava aquest dia que és tan difícil per ella.





Més d'una hora després en una declaració on que segons el fiscal del cas en declaracions a Catalunyapress "tot ha anat, molt ràpid" perquè "Colau només ha contestat les meves preguntes però no l'advocat denunciant". Quan Colau i el seu seguici ho han considerat oportú han abandonat el recinte de la Ciutat de la Justícia sense poder esquivar aquesta vegada ni els fotògrafs ni els periodistes que tenien per a ella preguntes.





Catalunyapress ha sortit al seu costat i a la sortida al carrer li ha preguntat “perquè no havia volgut contestar les preguntes de l'advocat de l'acussió”. Colau ha dit una hola els periodistes apostats a la porta del darrere al costat del pàrquing però no ha contestat cap petició de preguntes. Per això el nostre mitjà i tots els allà presents haurà d'esperar a la roda de premsa d'aquest mig per ser atesos per l'alcaldessa, qui a la sortida anava menys custodiada que a l'entrada.





D'aquesta manera l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica (ATCD) s'ha quedat sense resposta i els mitjans de comunicació que van anar a cobrir la seva compareixença també en un acte on Colau no vol improvisar sinó tenir temps amb el seu equip de contestar argumentari.





L'alcaldessa ha sortit de la Ciutat de la Justícia després d'acabar la seva declaració i un centenar de persones s'han concentrat aquest divendres per esbroncar-la i recolzar-la a la seva declaració amb pancartes contràries.





L'ADVOCAT DE COLAU NO VEU INDICI DE DELICTE





Per a l'advocat de l'alcaldessa Colau, Àlex Solà, “ no hi ha indici de delicte ni irregularitats administratives a la querella i ha demanat novament davant del jutge instructor que “s'arxivi el cas”.





Solà, en declaracions als periodistes, en què ha afirmat que Colau està tranquil·la cosa que contrastava molt amb la manera d'actuar de l'alcaldessa dins de la Ciutat de la Justícia on ha arribat i ha marxat escortada. Amb cara de preocupació a l'entrada i amb cara de preocupació a la sortida.









Colau després de posar pels mitjans i ser preguntada per CatalunyaPress es dirigeix al Parking / @EP





El dispositiu de seguretat desplegat per a l'alcaldessa de Barcelona ha estat implacable pel que l'alcaldessa ha entrat i sortit de la Ciutat de la Justícia com ella volia gairebé sense sentir-ho i molt ràpid. Sense donar explicacions, esquivant tot el que ha pogut a la premsa, callada, protegida i sorpresa davant que Catalunyapress fos capaç de preguntar-li a la sortida a escassos centímetres de la protagonista del dia i fora del perímetre de seguretat habilitat per als mitjans.









Catalunyapress a punt de preguntar a Ada Colau sobre la seva declaració davant del jutge/@EP









Seguirem informant...