Els xinesos que s'han quedat a Kíev estan sent objecte de la ira dels ucraïnesos

Bombardeig sobre Kíev





Per a centenars d'estudiants xinesos a Kíev, el so de l'artilleria russa no és l'únic que els espanta. " Temo cada vegada que he d'anar al refugi perquè ara els vilatans són hostils ", assegura a Financial Times una estudiant xinesa de la universitat de Kíev que només va donar el seu cognom, Wang. Explica que “els vidres de les finestres trontollen cada vegada que bombardegen una cosa propera” i que fins ara ha buscat la seguretat amb els ucraïnesos locals. "Però això ara s'ha tornat molt incòmode", lamenta.





La negativa de Pequín a criticar Rússia per la seva invasió d'Ucraïna i la glorificació del poder militar rus a les xarxes socials xineses li estan donant a la potència asiàtica una mala reputació a Ucraïna i amenacen de descarrilar el que Pequín ha anomenat una “associació estratègica ”. .





Després d'una trucada entre el ministre de Relacions Exteriors de la Xina, Wang Yi, i el seu homòleg ucraïnès, Dmytro Kuleba, dimarts a la nit, el Ministeri de Relacions Exteriors de la Xina va dir que Ucraïna "esperava amb interès els esforços de mediació de la Xina per a un alto el foc".





Però Pequín també va instar Ucraïna a garantir la seguretat dels ciutadans xinesos al país , i dimecres es va abstenir en una votació en una sessió d'emergència de l'Assemblea General de l'ONU que va donar suport aclaparadorament a una resolució que demanava a Rússia que retirés immediatament totes les tropes.





Des de divendres de la setmana passada, un nombre creixent de xinesos que viuen a Ucraïna han denunciat incidents d'hostilitat per part dels ucraïnesos i alguns diuen que fins i tot han estat atacats. En un vídeo publicat per l'emissora estatal CGTN, una estudiant xinesa a Ucraïna identificada com Xu Xianghui explica que la van seguir al carrer i després la van amenaçar en un supermercat. Wang assegura que un conegut seu que treballava en un restaurant xinès va ser "insultat" quan comprava cigarrets el cap de setmana.





"Aquesta és la conseqüència de no oposar-se a la invasió!" va escriure un usuari d'Internet amb el nom de Tianya en un comentari sobre el vídeo de Xu Xianghui a Weibo, el lloc de microblog xinès. Un altre comentarista va escriure: "Deixin d'insultar els ucraïnesos, aquí a Ucraïna estem pagant el preu".





Els informes d'hostilitat cap als xinesos es van produir després que la setmana passada apareguessin bromes que insultaven Ucraïna a les xarxes socials xineses. “Si alguna bellesa ucraïnesa ha perdut casa seva i necessita una llar, potser pot ajudar!”. va dir una publicació. Altres van dir que Ucraïna "mereixia" ser envaïda perquè s'havia posat del costat d'Occident, mentre que altres van celebrar l'atac de Rússia al país com a exemple d'un acte heroic d'una gran potència, que esperaven veure aviat repetit en un atac xinès a Taiwan.





Després de la sèrie d'incidents, Pequín ara està evacuant ràpidament els ciutadans d'Ucraïna. Els primers 600 evacuats van ser traslladats a Moldàvia dilluns, segons mitjans estatals. Wang estava entre 1.000 més que esperaven per partir cap a Eslovàquia i Polònia dimarts.





L'ambaixada xinesa a Kíev la setmana passada va recomanar inicialment als ciutadans xinesos a Ucraïna que es mantinguessin fora de perill exhibint de manera destacada la bandera xinesa. Però va ajustar la guia el cap de setmana i els va dir als seus compatriotes que mantinguessin un perfil baix. "No revelis la teva identitat ni mostris signes d'identificació a voluntat", va dir l'ambaixada en un missatge a WeChat dissabte d'hora.





“ Ara és més segur fingir que ets japonès ”, va suggerir un usuari d'Internet en un lloc de xarxes socials xinès. Però els observadors van dir que fins i tot si la Xina pogués portar els seus ciutadans a casa de manera segura, és probable que el país pateixi un dany durador en la seva posició a Ucraïna i la regió pel suport tàcit a la guerra de Rússia.





“Entenem completament que la Xina d'alguna manera recolza Rússia. No diuen oficialment que donen suport a l'agressió russa, però a la seva retòrica ho fan”, va dir Yurii Poita, expert en relacions entre Ucraïna i la Xina al Centre d'Estudis de l'Exèrcit, Conversió i Desarmament a Kíev.





“La gent aquí no té temps en aquest moment per llegir molt sobre això perquè estan lluitant. Però tindran en compte aquestes bromes cruels dels xinesos i el comportament del govern xinès, i després d'aquesta guerra, Ucraïna entén clarament qui són els nostres veritables amics”, va dir. "En el futur, la cooperació amb la Xina probablement serà limitada", va concloure.