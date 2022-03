Policies anuncien mobilitzacions davant de l'"incompliment" de Marlaska de donar incentius als agents de Catalunya

Arxiu - Agents antiavalots de la Policia Nacional es protegeixen durant els altercats a la comissaria de la Policia Nacional de la via Laietana, al setembre de 2021 - Pau Venteo - Europa Press - Arxiu





El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha anunciat diferents concentracions des de dilluns que ve davant de l'"incompliment" del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de donar incentius als agents a Catalunya mitjançant la declaració de Zona d'Especial Singularitat (ZES) .





"Davant la manca de resposta institucional", assenyalen des del SUP, "ens tirarem als carrers el proper 7 de març en suport dels nostres companys, tractats com a policies de segona pel ministre i per una Direcció General de Policia que va postergant les mesures de protecció i l'ajuda que reclamem des de molt de temps enrere".





El SUP sosté que la "continuïtat del treball policial a Catalunya perilla" i que Interior no actua per "frenar les nombroses peticions de trasllat" . Només el 2021, 900 policies nacionals van abandonar Catalunya a la recerca de destins menys conflictius, segons els seus càlculs.





"La Policia Nacional continua sent més necessària que mai en una regió que encapçala les taxes de criminalitat en delictes especialment violents i en què cada any es produeixen més operacions contra el terrorisme gihadista", apunten, reiterant que els agents i les seves famílies se senten "hostigats (quan no agredits) i s'han d'amagar només per defensar l'ordre constitucional".





El SUP diu que cada any el 50 per cent de la plantilla sol·licita el trasllat a una altra Comunitat a causa de la combinació de factors econòmics i de la pressió exercida per l'entorn independentista català . "Només el 2021 un de cada quatre policies destinats a Catalunya va abandonar la Comunitat", apunten.





El problema, segons aquest sindicat, és especialment greu a l'Escala de Subinspecció on afecta el 50% dels efectius, encara que també a l'Escala Bàsica es dóna en un 30%. "Les xifres demostren una realitat a què el Ministeri d'Interior no acaba de posar solució", al·leguen.





" El més greu és que aquesta pèrdua d'efectius policials afecta, sobretot, les Brigades d'Estrangeria, Informació i Policia Judicial ", afegeixen, recordant que des del 2012 a Catalunya s'han dut a terme 75 operacions policials amb 125 detinguts relacionats amb el terrorisme gihadista.





A més, al·leguen que aquestes competències són "exclusivament estatals i per tant deixen desemparats els ciutadans d'aquesta Comunitat Autònoma en aquestes matèries, amb el perill que comporta".