Guilarte demana la dimissió de Colau per "no continuar perjudicant" Barcelona

La líder del grup municipal de Cs a Barcelona, Luz Guilarte /@EP







La líder del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, ha demanat la dimissió de l'alcaldessa Ada Colau poc després que la primera edil entrés a declarar a la Ciutat de la Justícia per presumptes irregularitats en la concessió de subvencions a entitats socials.





"Per primera vegada a la història democràtica d'aquest Ajuntament, d'aquesta ciutat de Barcelona, una alcaldessa en l'exercici del seu càrrec, la senyora Colau, ha hagut de seure al banc dels imputats, dels investigats, per suposats delictes molt greus: malversació, prevaricació, tràfic d'influències; avergonyint tots els barcelonins ”, ha dit en un apunt de Twitter recollit per Europa Press.





"Ja hem denunciat moltes vegades les seves males pràctiques percebudes també pel Tribunal de Comptes, per Antifrau, per la Sindicatura de Comptes, per tant, aquestes males pràctiques ja han estat reconegudes d'alguna manera, ara serà un jutge qui hagi de decidir si això a més, representa una il·legalitat", ha afegit.