Bou veu la imputació de Colau com “una vergonya” per a tots els barcelonins

El president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou /@EP







El líder del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha assegurat que veu la imputació de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, per presumptes irregularitats en la concessió de subvencions a entitats socials com “un desprestigi per a la ciutat i una vergonya per a tots els barcelonins" .





"La imatge d'una alcaldessa de Barcelona imputada entrant al jutjat mai no s'hauria d'haver produït", ha lamentat Bou aquest divendres en un apunt de Twitter recollit per Europa Press.





Al mateix tuit, ha adjuntat un vídeo en què es veu l'alcaldessa entrant a la Ciutat de la Justícia, on ha declarat durant davant del jutge una hora.