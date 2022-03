Les persones que consumeixen cànnabis tenen entre 2 i 3 vegades més probabilitats de patir un episodi psicòtic /@EP







Aproximadament el 50% de les persones que arriben a un hospital amb un quadre psicòtic són consumidores de cànnabis que, tal com ha explicat el doctor Miquel Bioque, psiquiatre de la Unitat d'Esquizofrènia de l'Hospital Clinic de Barcelona, és un factor molt important que influeix de manera directa en el desenvolupament del cervell quan es consumeix des d'edats primerenques.





Bioque, que és a més investigador de CIBERSAM, que és el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de SalutMental (CIBERSAM), dependent de l'Institut de Salut Carlos III, ha participat a la conferència Psicosi i el repte de l'ús de cànnabis que ha tingut lloc a el XXX Curs d'Actualització en Psiquiatria de Vitòria, que és la cita mèdica anual en què es presenten i actualitzen les novetats a l'especialitat mèdica de Psiquiatria.





En la seva intervenció, ha analitzat nombrosos estudis en què es posa de manifest la relació entre l'aparició de psicosi i el consum de cànnabis, especialment a l'adolescència. En aquest context, l'expert ha explicat que el THC (la substància psicoactiva del cànnabis) “ és l'element fonamental que interfereix i pertorba el sistema endocannabinoide i un ampli nombre de neurotransmissors imprescindibles per al correcte funcionament cerebral ”. Això desencadena problemes d'aprenentatge i de memòria, funcions motores i més risc de psicosi.





Sobre la psicosi ha explicat que és un trastorn mental greu que produeix una desconnexió amb el context a causa d'una sèrie d'alteracions a nivell cerebral que fan que l'individu estigui fora de la realitat. "Aquest trastorn fa que la persona visqui la seva pròpia realitat, diferent de la dels altres, en forma de deliris o d'al·lucinacions, en general, al·lucinacions auditives (escoltar veus)", ha explicat.





"El cànnabis és un dels factors de risc no genètic més relacionat amb l'aparició d'episodis psicòtics. El cànnabis és un dels factors ambientals que més s'ha estudiat i que presenta més risc per facilitar aquests episodis. Per això, s'ha de tenir en compte que les persones que consumeixen cànnabis tenen entre 2 i 3 vegades més probabilitats de patir un episodi psicòtic que una persona que no consumeix cànnabis”, ha afirmat.





L'especialista ha recordat que com més consumeix i més pur és el cànnabis té més contingut de THC i de risc per a la malaltia mental. Encara que és molt important dir que no hi ha un consum segur de cànnabis ni amb poques quantitats i ni poca puresa. Hi ha una percepció que el cànnabis és més suau que altres. En canvi, a nivell de psicosi també està associat molt més el cànnabis que altres drogues més dures com l'heroïna o la cocaïna”, ha afegit.





És molt important la predisposició genètica i ha assegurat que "la genètica juga un paper important en els trastorns psicòtics i el consum avança i afavoreix l'aparició d'aquests episodis". “S'ha vist que les persones amb predisposició genètica a desenvolupar esquizofrènia i psicosi i que són consumidors de cànnabis desenvolupen abans la malaltia”, ha postil·lat.