Que un espanyol lluiti a Ucraïna no és delicte, indiquen des del Ministeri de Justícia després de l'arribada de voluntaris

Galiciapress ha informat aquesta setmana que almenys cinc voluntaris espanyols ja es troben a les files del Batalló Azov a Kíev. Ucraïna està, a més, usant la seva xarxa diplomàtica per captar combatents, sobretot persones amb experiència militar o policial.





Davant d'aquesta situació, Galiciapress va preguntar al Ministeri de Justícia quines repercussions legals poden caure sobre els que combatin a Ucraïna. Cal recordar que Espanya va decretar que era delicte combatre amb els islamites o els kurds durant l'apogeu de la guerra a Síria.





"Un espanyol lluiti com a voluntari en un altre país no és delicte, llevat que aquest estat hagi estat considerat organització criminal i terrorista, com va passar en el cas de Síria", expliquen fonts oficials del Ministeri de Justícia.





Supòsits voluntaris espanyols del Batalló Azov saludant els membres d'un grup de reclutament







És a dir, ara mateix , qui s'allisti per lluitar al Batalló Azov, malgrat la seva ideologia neonazi, no comet cap delit o, ni tampoc ho cometrien aquells espanyols que lluitessin pels pro-indenpendentistes del Dombass (cal recordar que diversos ja ho van fer fa uns anys).







No obstant això, aquesta situació podria canviar , si Espanya decideix designar com a organitzacions criminals o terroristes Azov o els militars de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk. Sembla més improbable que en algun moment Espanya declari delicte combatre per l'exèrcit ucraïnès, ja que el mateix Govern acaba d'enviar-li armes ofensives.





REPRESENTA EL BATALLÓ AZOV A TOT L'EXÈRCIT D'UCRANIA? POT SER UN CÒCTEL PERILLÓS A MITJÀ TERMINI?





