Energoatom diu que una catàstrofe nuclear a Zaporíjia seria "sis vegades pitjor" que la de Txernòbil

Localització de la central nuclear de Zaporíjia /@Captura de Google Maps





El director de l'empresa nuclear estatal ucraïnesa, Energoatom, ha advertit aquest divendres que una catàstrofe a la central de Zaporíjia seria "sis vegades pitjor" que la de Txernòbil, hores després que les forces russes han ocupat les instal·lacions després d'un atac.







"A Txernòbil l'explosió va tenir lloc en un reactor. A Zaporíjia hi ha sis reactors i, per tant, les conseqüències de la intervenció i una gestió poc professional dels reactors seria sis vegades més catastròfica", ha sostingut el director de la companyia, Petro Kotin.





"Mirem de supervisar i controlar la situació a la central, especialment quant a les operacions als sis reactors nuclears i el magatzem de combustible utilitzat", ha dit, segons un comunicat que la companyia ha publicat en el seu lloc web.





Així, ha destacat que la situació "és extremadament amenaçadora i perillosa" i ha denunciat que "els requisits de seguretat nuclear i radiació s'han violat". "Cal una intervenció de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) i dels estats nuclears", ha resolt.





L'empresa ha confirmat que les forces russes han ocupat les instal·lacions després de l'assalt contra la central i ha dit que no en controla la situació "operativa", alhora que ha ressenyat que els nivells de radiació són "normals".





D'altra banda, Energoatom ha parlat d'una "explosió molt potent" a la ciutat d'Enerhodar, on es troba la central nuclear, sense que ara com ara hi hagi informació sobre víctimes o danys materials, tal com ha recollit l'agència ucraïnesa de notícies Unian.