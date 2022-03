Vladímir Putin afirma que Rússia "no té males intencions" envers els seus veïns

El president de Rússia, Vladímir Putin /@EP







El president de Rússia, Vladímir Putin, ha assegurat aquest divendres que Rússia "no té males intencions" envers els seus veïns, alhora que els ha "aconsellat" no "escalar" la situació, en el conflicte d'Ucraïna.



"Vull emfatitzar novament: no tenim males intencions envers els nostres veïns i els aconsellaria que no escalin la situació, que no imposin restriccions", ha indicat durant la inauguració d'un ferri, segons ha recollit l'agència de notícies TASS.





Putin ha assenyalat que les accions russes, "si sorgeixen, sempre sorgeixen exclusivament en resposta a unes accions hostils contra Rússia", després de remarcar que Moscou "no veu la necessitat" d'"escalar" les tensions o "empitjorar les relacions" amb països veïns.





El mandatari rus també s'ha referit al bloqueig o suspensions de projectes de Rússia amb països estrangers. "Si algú no vol cooperar amb nosaltres (...) i es perjudica a si mateix d'aquesta manera, també ens perjudicarà a nosaltres", ha indicat.





Putin va ordenar una ofensiva militar contra Ucraïna fa una setmana. Més de 2.000 civils han mort des que van començar les hostilitats, mentre que més d'un milió han sortit del país amb destinació a països veïns, com ara Polònia, que n'ha rebut el nombre més elevat.