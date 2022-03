Constituït el Consell Municipal de la Formació Professional i per l’Ocupació de Badalona

Badalona ja disposa del Consell Municipal de la Formació Professional i per l’Ocupació. El Consell es va constituir aquest dijous formalment i va tenir la seva primera reunió com a òrgan consultiu i de participació de Badalona en matèria formativa i de desenvolupament econòmic local. Es posa en marxa responent a l’acord que es va aprovar, amb el suport de tots els grups municipals, al Ple de l’Ajuntament de Badalona el 28 de setembre del 2021.





Reunió del Consell /@Ajuntament de Badalona





En aquesta primera sessió hi han participat una quarantena de persones representants de l’Ajuntament de Badalona d’àrees com Promoció Econòmica, Educació, Ocupació i Joventut; representants dels diferents grups municipals; del Govern de Catalunya amb competències en Formació Ocupacional; de la Diputació de Barcelona; sindicals; empresarials; de cambres de comerç, federacions d’empresaris; centres d’FP i universitaris; de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona; d’associacions de famílies i de representants d’estudiants de Formació Professional.





En la reunió, celebrada a través de mitjans telemàtics, s’ha analitzat la situació de la Formació Professional a Badalona i s’ha començat a treballar en un Pla de Govern que respongui a les necessitats de la formació professional i de la formació no obligatòria a la ciutat. El nombre d'alumnes que van cursar l’FP a Badalona és de 3.179, segons les dades del Departament d’Educació de la Generalitat corresponent al curs 2021-2022.





El primer tinent d’alcalde i regidor d'Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID, Àlex Montornès, ha assegurat que “el Consell és una necessitat que tenia la ciutat per a posar fil a l’agulla en la millora de la formació professional”. Per al primer tinent d’alcalde, “cal tenir present els canvis en el teixit productiu que modifiquen les necessitats formatives. Per aquesta raó senyala que si a Badalona volen créixer "en els eixos del polígon Sud, dedicat a l’audiovisual i el coneixement, i als polígons del nord (les Guixeres i Can Ribó) amb àmbits com la biomedicina" han "d’alinear la formació que es dona per atendre aquestes necessitats i oportunitats”. Àlex Montornès també ha destacat l’acord de posar en marxa una Taula de Formació Professional amb representants de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs “per treballar iniciatives conjuntes per tal que les ofertes de formació professional dels diferents municipis es coordinin i siguin complementàries”.