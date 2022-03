L'exposició al sol augmenta el risc de despreniment de retina, segons un estudi

El Servei d'Oftalmologia del Complex Hospitalari Universitari de Pontevedra (CHUP) ha realitzat un estudi on han estudiat els despreniments de retina i han conclòs que aquests estan relacionats amb la radiació solar.





Així doncs, com més exposició, més risc de patir un despreniment de retina. Per això, això explicaria per què es produeixen més casos durant els mesos d'estiu.









Els experts recomanen utilitzar ulleres de sol /@EP





QUÈ ÉS LA RETINA I QUÈ ÉS UN DESPRENIMENT DE LA MATEIXA?





La retina és la capa posterior de l'ull, l'encarregada de transformar la llum i les imatges que capta l'ull en senyals nerviosos que són enviades al cervell. Quan la retina neurosensorial se separa de l'epiteli pigmentari i s'acumula líquid a l'espai que queda entre les dues zones, es diu que hi ha hagut un despreniment de retina.





Quan això succeeix, la retina es queda sense reg sanguini i sense nutrició, per la qual cosa es produeix una pèrdua de visió que de vegades pot ser irreversible. Per això, és important detectar-la a temps i ésser intervingut per un professional.





QUÈ ES RECULL DE L'ESTUDI?





L'estudi en qüestió ha finalitzat amb la tesi doctoral 'Incidència del despreniment de retina regmatòxen a la associació de la radiació solar a l'Àrea Sanitària de Pontevedra-O Salnés', feta per l'oftalmòleg del CHUP, el doctor Carlos Sevillano Torrado, i dirigida pels doctors Eloy Viso Outeiriño, Maria José Blanco Teijeiro i Francisco Gude Sampedro.





El doctor Sevillano, amb els resultats obtinguts, considera essencial fer campanyes de divulgació destinades a la població general per conscienciar-la sobre aquesta malaltia, sovint desconeguda.





Al comunicat que han realitzat els autors del treball, pertanyents a l'Àrea Sanitària de Pontevedra, aquests han indicat que s'han de prendre mesures de protecció solar. Així doncs, insten la població a fer servir ulleres de sol amb filtre UV, a més d'evitar l'exposició directa al sol a les hores on hi ha una radiació més gran a l'estiu.





D'aquesta manera, es pot prevenir la malaltia, tot i que cal apuntar que la radiació del sol no n'és l'única causa. També es pot produir per altres malalties oculars, per traumatismes o contusions oculars o de manera hereditària.