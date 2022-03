Un tros de coet impacta a la cara oculta de la Lluna

Imatge d'un cràter de la lluna /@EP





Una e tapa d'un coet llançat fa anys es va estavellar contra la Lluna aquest 4 de març. És probable que hagi estat la primera vegada que una peça de nau espacial colpeja la Lluna de manera no intencionada.







L'impacte va tenir lloc a les 12.25 UTC a la cara oculta, a prop de l'Equador, fora de l'abast dels telescopis terrestres i probablement també lluny de la vista immediata de la missió LRO (Lunar Reconaissance Orbiter) de la NASA.





LRO buscarà el cràter després de l'esdeveniment , va dir un portaveu de la missió a Space.com el mes passat; Scientific American suggereix que l'impacte passarà una mica a prop del cràter Hertzsprung de 570 quilòmetres de diàmetre.





L'impacte va ser pronosticat a finals de gener per Bill Gray, que escriu el programari Project Pluto àmpliament utilitzat per rastrejar objectes propers a la Terra, asteroides, planetes menors i estels.



Va identificar el responsable com la segona etapa d'un coet Falcon 9 de Space X llançat el 2015. Aquest coet va enviar una satèl·lit de la NOAA a una òrbita a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra, gairebé cinc vegades més enllà que la Lluna. Mancant combustible per tornar a la Terra i per escapar de la gravetat del sistema Terra-Luna, l'etapa del coet va seguir durant anys una òrbita caòtica que l'ha portat a aquest desenllaç.





A meitat de febrer, el propi Gray va canviar la seva identificació i va declarar que l'objecte camí de la Lluna pertany a la missió lunar experimental xinesa Chang'e 5-T1 llançada a l'octubre del 2014, sent el seu reforç. La missió va utilitzar un coet Larga Marcha 3C/G2. Posteriorment, el govern xinès va negar aquest extrem.