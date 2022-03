Bolaños: "Cercant la Gran Rússia, Putin s'ha trobat amb la Gran Europa"

La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría i el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Històrica, Félix Bolaños /@EP







El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Històrica, Félix Bolaños, ha criticat el "deliri de grandesa" i l'atac injustificat a un país sobirà i lliure per part del president de Rússia, Vladimir Putin. Alhora, ha assenyalat que el líder rus "buscant la Gran Rússia s'ha trobat amb la Gran Europa" que està "defensant els valors democràtics i la integritat territorial".





Així s'ha pronunciat Bolaños durant la seva intervenció a l'Escola d'Hivern del PSPV-PSOE a València, on ha remarcat que la invasió de Rússia a Ucraïna "no té el suport de gairebé ningú". Davant seu, considera que Europa "aconseguirà que la democràcia prevalgui a tots els territoris del nostre continent".





Per això, ha rebutjat aquesta "invasió injusta i cruel contra Ucraïna" i ha asseverat que Rússia és un "gegant que és un perdedor moral". Tot i això, sí que ha remarcat que "hi ha abans que res una lluita de valors" ja que "s'està debatent si són els valors dels autòcrates o els de la democràcia els que aconsegueixen primar" però ha remarcat que "la comunitat internacional estarà aquí defensant els seus ideals.





Pel que fa al Govern central, ha assegurat que està fent un "esforç enorme per acollir tots els ucraïnesos" i donar-los una "vida digna i segura" a Espanya, que és un "país solidari".





CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES





També ha remarcat que Espanya no estarà exempta de conseqüències econòmiques, ja que "apujaran les energies i el gas" , però ha assegurat que el Govern té un " pla socialdemòcrata " de resposta que compensi la inflació que ve amb "pujades de salaris" ". Així, ha demanat un "esforç de totes les parts" perquè "els salaris no perdin poder adquisitiu i que els empresaris no perdin competitivitat".





A més, ha instat a potenciar la protecció de les persones més vulnerables perquè "ningú al nostre país pateixi un tall de subministraments elèctrics i que ningú pateixi pobresa energètica". De fet, ha asseverat que “amb un govern socialista no hi ha treballadors pobres”.





D'aquesta manera, ha assegurat que “no és el mateix que governi la dreta, que nosaltres”. "Allà fora, la gent que ho passa pitjor, quan governem nosaltres estan protegits i quan governa la dreta, desprotegits. Aquesta és la diferència entre un govern de la dreta i un de socialista", ha afegit.