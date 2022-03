El Govern central invertirà 2,2 milions a millorar la investigació de desaparicions

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska /@EP







El Govern central invertirà 2,2 milions d'euros en millorar la investigació i la prevenció de desaparacions. Així ho ha anunciat aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Consell de Ministres, lloc on ha presentat el Primer Pla Estratègic sobre Persones Desaparegudes (2022-2024). Aquest pla té l'objectiu d'incrementar les capacitats de prevenció i investigació de les Forces i Cossos de Seguretat i millorar els protocols d'actuació.





Des de l'any 2010, el Centre Nacional de Desapareguts (CNDES) ha recollit 219.000 denúncies de persones desaparegudes, amb una taxa de resolució al voltant del 95% dels casos. El 31 de desembre segueixen pendents d'esclariment 5.411 desaparicions.





El pla aprovat aquest divendres recull les aportacions del Centre Nacional de Desapareguts i de les Forces i Cossos de Seguretat amb competències en seguretat ciutadana (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Foral de Navarra, Ertzaintza i Mossos d'Esquadra), així com les de fundacions i associacions representatives de persones desaparegudes.





El text presentat aquest divendres en el marc del Consell de Ministres presta especial atenció a dos col·lectius vulnerables: el dels menors tutelats, per determinar les causes de les absències i conèixer els motius de les reincidències; i el de persones amb algun deteriorament cognitiu, per tal de prevenir i elaborar plans de cerca específics, en què es compti amb més mesures tecnològiques per a la prevenció, investigació i resolució de casos.





QUATRE LÍNIES D'ACCIÓ I CATORZE OBJECTIUS





El pla marca quatre línies prioritàries d'acció: prevenció i sensibilització; formació; mesures tecnològiques per a la investigació i resolució de casos; i atenció a familiars i afins al tercer sector social . D'aquestes grans línies deriven catorze objectius, dels quals depenen noranta-tres mesures que s'hauran d'implantar en el període de vigència del Pla, entre el 2022 i el 2024.





La línia de prevenció i sensibilització preveu actualitzar el Protocol d'Actuació de les Forces i Cossos de Seguretat davant de casos de persones desaparegudes i elaborar i difondre campanyes específiques de prevenció i sensibilització en la matèria, especialment adreçades a persones grans i a menors d'edat.





A l'apartat de formació, fomentarà la preparació especialitzada de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i promourà la formació en aquest àmbit dins d'organismes públics i organitzacions internacionals. Entre els objectius s'hi inclou l'intercanvi d'experiències i coneixements amb el tercer sector.





Dins de les mesures tecnològiques, preveu el desenvolupament d'eines específiques per a la investigació, tant de caràcter predictiu com de geolocalització, i contempla la creació a les unitats policials de la funció específica "d'Atenció a Familiars de Persones Desaparegudes".





El pla també promourà l'accés al nombre més gran possible de fitxers i bases de dades, especialment a aquells que permetin disposar d'informació biomètrica, per millorar la capacitat del Sistema de Persones Desaparegudes i Restes Humanes sense Identificar (PDyRH).





La línia d'atenció a familiars prestarà atenció específica a la relació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb els familiars i establirà un tractament diferenciat a les desaparicions de llarga durada. Un grup de treball també estudiarà reformes legislatives per assolir el reconeixement de l'Estatut de la persona desapareguda sense causa aparent.





El Centre Nacional de Desapareguts (CNDES) és la unitat del Ministeri de l'Interior que s'ocupa del desenvolupament d'eines i procediments per contribuir a millorar la investigació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en l'àmbit de les desaparicions.





Coordina des del 2018 el sistema de persones desaparegudes i col·labora amb les administracions públiques i altres institucions i organitzacions públiques i privades habilitades, tant nacionals com internacionals en la difusió d'avisos, alertes o peticions de col·laboració a la població.





La pàgina web del centre ha distribuït en quatre anys més de mil alertes de persones desaparegudes. Des de la seva creació, el CNDES gestiona el Sistema de Persones Desaparegudes i Restes Humanes Sense Identificar (PDyRH).





Aquest sistema innovador, en què treballen totes les Forces i Cossos de Seguretat (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Foral de Navarra, Ertzaintza i Mossos d'Esquadra), ha registrat des de la seva implantació el 2010 més de 219.000 denúncies de persones desaparegudes, amb una taxa de resolució al voltant del 95 per cent dels casos. El 31 de desembre segueixen pendents d'esclariment 5.411 desaparicions.