L'eficiència energètica com a estil de vida

Avui, 5 de març , és el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica . L'objectiu de marcar aquest dia al calendari és per reflexionar i crear consciència de quina és la importància d'utilitzar de manera racional l'energia per al propi bé dels humans ja que si se segueix la tendència de les darreres dècades això podria tenir conseqüències pràcticament irreparables per al planeta Terra.





Ja fa més de 23 anys que se celebra aquest dia. Concretament, va ser el 1998 durant la Conferència Internacional celebrada a Àustria , on es va acordar crear un dia que fos emblemàtic per al món, de la importància de cuidar i fer un ús conscient i responsable de l'energia, que és vital per a la vida.









QUÈ ÉS L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?





L'eficiència energètica és el conjunt d'accions que permeten optimitzar la relació entre la quantitat d'energia consumida i els productes i els serveis finals obtinguts, és a dir, aprofitar al màxim l'energia per no utilitzar-la innecessàriament. A més, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones però sense haver de perjudicar els recursos i l'energia necessària per al dia a dia. Per això, l'essencial és optimitzar en la mesura del possible l'energia a través d'altres fonts més sostenibles com les energies renovables, dur a terme la pràctica del reciclatge, fer servir fonts d'energia neta o donar importància a l'energia solar i eòlica.





El Gas d'Efecte Hivernacle és un gas atmosfèric que absorbeix i emet radiació dins el rang infraroig. Aquest procés és la causa fonamental de l'efecte hivernacle. Els principals GEI a l'atmosfera terrestre són el vapor d'aigua, el diòxid de carboni, el metà, l'òxid nitrós i l'ozó. Doncs bé, els sectors que són els principals emissors d'aquest tipus de gasos són la indústria , el transport , la generació d'energia i el sector primer i residencial segons dades de la Generalitat de Catalunya .





Sectors més emissors de Gasos d'efecte d'hivernacle | @Generalitat de Catalunya





És per aquest motiu, que és imprescindible canviar els hàbits que un té si es vol tenir un planeta més sa i que les properes generacions es trobin amb un futur més que desitjable. Treballar per l'eficiència energètica permet reduir el nostre impacte a nivell local, per exemple minimitzant la contaminació de rius i terres. A més, invertir en fonts renovables per a l'obtenció de l'energia necessària permet mantenir les reserves de recursos naturals esgotables existents.





Però no només té un impacte a nivell local, sinó també a nivell econòmic que es tradueix a la factura a final de mes. De fet, es calcula que a les llars espanyoles es podrien estalviar uns 300 € a l'any amb simples canvis en els costums de consum i millores en els sistemes, augmentant-ne l'eficiència. Això suposaria una reducció del 27% a la factura de gas i electricitat. L'optimització de l'ús energètic permet consumir-ne menys i si a més s'opta per fonts d'energia renovables i l'autoconsum, aquest estalvi es veurà incrementat.









CONSELLS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA





Hi ha moltes accions que es fan en el dia a dia però que sense adonar-se'n, s'hi està. perjudicant el planeta. Per això, alguns dels consells pràctics que contribuiran a millorar l'eficiència energètica són:





- Apagar els llums en cas que no s'estiguin fent servir

- Desendollar els aparells elèctrics que no s'estiguin fent servir

- Rentar a la rentadora amb càrrega completa

- Desendollar el carregador del mòbil quan ja estigui carregat

- Evitar obrir moltes vegades la porta de la nevera

- En comprar un electrodomèstic, heu de tenir l'etiquetatge energètic.

- Mantenir l'ordinador i el mòbil en estalvi d'energia

- Substituir els llums incandescents i halògens per LEDs i llums fluorescents compactes

- Fixar les temperatures dels equips de climatització entre 17 i 27ºC.

- Utilitzar transport públic

- Consumir productes més saludables i de proximitat

- Aïllar adequadament l'habitatge